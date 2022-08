Morta Carmen Scivittaro, l’addio del cast di Un posto al sole a Teresa: “Sarai sempre nei nostri cuori” Un posto al sole dice addio a Carmen Scivittaro, morta a 77 anni. Sulla pagina ufficiale della soap di Rai3, un messaggio dedicato all’attrice. Arrivano anche le reazioni da parte del cast e degli addetti ai lavori.

A cura di Daniela Seclì

La morte dell'attrice Carmen Scivittaro ha lasciato sgomenti gli spettatori di Un posto al sole, che l'avevano amata nel ruolo di Teresa Diacono, "Teresina", moglie di Otello. La pagina ufficiale della soap napoletana UPAS e alcuni degli attori del cast e degli addetti ai lavori, le hanno rivolto un pensiero sui social.

Addio a Carmen Scivittaro, l'omaggio di Un posto al sole

Carmen Scivittaro è morta a 77 anni, a causa di una malattia. Sulle pagine social della soap Un posto al sole, è stato pubblicato un messaggio dedicato all'amatissima attrice: "Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen". Il post è stato accolto da una pioggia di messaggi di cordoglio da parte degli spettatori della serie di Rai3 che dal 1998 al 2018 – quando l'attrice decise di ritirarsi dalle scene – hanno assistito alle vicende di Teresina. Nei commenti si legge: "Per noi sarai sempre Teresina/ Riposa in pace/ Era bravissima nel suo ruolo/ Che dispiacere immenso, un personaggio interpretato con garbo e stile, mancherà tantissimo".

Il cordoglio del cast di UPAS

Alberto Rossi, che nella soap Un posto al sole interpreta Michele Saviani, ha dato la notizia della morte di Carmen Scivittaro. L'attore, in una serie di Instagram Stories (vedi video in alto, ndr) in cui appariva provato e commosso, ha fatto sapere: "Purtroppo è successo l'inevitabile" e in un post ha aggiunto: "Ora sarà veramente tutto diverso, tutto…". L'attore Walter Melchionda, il vigile Gigino Cotugno nella serie Upas, ha salutato la collega: "Cara Teresa R.I.P. Un dispiacere enorme". A loro, si è aggiunto anche Stefano Amatucci, sceneggiatore e regista di Un posto al sole, che ha tratteggiato un ritratto dell'attrice scomparsa: "Meravigliosa compagna di lavoro, donna intelligente e colta, mi si accavallano ricordi di 20 anni e più di lavoro quotidiano insieme. Addio, ti voglio bene".