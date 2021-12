Alessandro D’Alatri, regista di Un professore: “È stata un’esperienza indimenticabile”

Una stagione dopo Il commissario Ricciardi, il regista Alessandro D'Alatri inanella un altro grande successo con Un professore. Su Facebook, il regista ha pubblicato un lungo post di ringraziamenti: "Quando scorre l’ultimo fotogramma di una mia regia è il segno che il lavoro è definitivamente consegnato al pubblico e alla sua vita futura". Il pubblico ha premiato questa fiction, settimana dopo settimana, e D'Alatri ringrazia anche loro: "Hanno favorito la crescita di una nuova pagina del servizio pubblico".

a fiction con Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Claudia Pandolfi è stata amatissima dal pubblico. Un grande successo di ascolti che consente di porsi la domanda delle domande: "Un professore 2 si farà?". Ai nostri microfoni, lo sceneggiatore Alessandro Petraglia ha risposto che è tutto in mano alla Rai, mentre il regista Alessandro D'Alatri non lascia anticipazioni, ma solo un grande ringraziamento per tutti:

Quando scorre l’ultimo fotogramma di una mia regia è il segno che il lavoro è definitivamente consegnato al pubblico e alla sua vita futura. È la piacevole sensazione di un padre che vede il figlio volare con le proprie forze.Anche in questa occasione posso dire che è stata un’esperienza di vita indimenticabile. Un grazie particolare lo voglio dedicare al produttore di Banijaystudios Massimo Del Frate, che mi ha fortemente voluto in questo progetto costruendo assieme un meraviglioso rapporto di stima e condivisione. Un sincero grazie a Rai Fiction che ha nuovamente creduto in me affidandomi un progetto così prezioso. Altrettanta riconoscenza e gratitudine va a Sandro Petraglia e il suo gruppo di scrittura per la qualità espressa in tutti e 12 gli episodi. Senza voler fare torto a nessuno, sottolineo nessuno, il mio più sincero grazie a tutti i reparti di questa agile e appassionata produzione. Ringrazio con tutto il cuore Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e tutto il cast per la generosità e l’amore messo in campo.E da ultimo, solo per cronologia, ringrazio il pubblico che ci ha premiato in tutte queste settimane per le manifestazioni di affetto e fedeltà manifestate in ogni occasione favorendo la crescita di una nuova pagina del servizio pubblico.“Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo.”Lao Tzu