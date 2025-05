Veronica Gentili sgrida i naufraghi che litigano: “Sembra un talk politico, non fatemi tornare nei miei panni”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

La puntata dell'Isola dei Famosi 2025 del 21 maggio si è aperta parlando della ‘questione fuoco'. Durante la settimana, Mirko Frezza del gruppo dei Sentori ha dato un bastone caldo a Nunzio Stancampiano e al gruppo dei Giovani per aiutarli ad accendere il fuoco. Un gesto che non è passato inosservato ed è stato punito dallo spirito dell'Isola. Per alcuni è stata una mossa generosa, mentre per altri non era il caso di farlo, visto che in cambio non hanno ricevuto neanche un grazie.

La discussione sul fuoco e il commento di Veronica Gentili

Durante la settimana è stata Alessia Fabiani a ‘fare la spia' sulla questione del fuoco, dicendo che Mirko aveva aiutato il gruppo dei Giovani. "Hanno l'età dei miei figli, mi sono sentito di dare loro il fuoco", ha spiegato Frezza. E ha poi aggiunto accusando i Senatori di essere meno generosi dei Giovani: "Ieri mi hanno mandato dai ragazzi, ho chiesto al mio gruppo se potevo avere la mia razione di cibo ma mi hanno detto di no perché stavo andando dall'altra parte. Loro invece se lo sono tolti dalla bocca. Il karma mi è tornato". Dopo le sue dichiarazioni, tra i naufraghi è scoppiata un'accesa discussione in diretta, che ha costretto Veronica Gentili a intervenire. "Stop", ha detto alzando la voce la conduttrice. E ha aggiunto: "Tra poco diventa un talk show politico. Non fatemi tornare nei panni con il frustino".

Lo scontro tra Giovani e Senatori

Mario Adinolfi sostiene che il suo gruppo sia stato generoso ma in cambio non abbia ottenuto niente, anzi: "Questo è il ringraziamento, una narrazione in cui i Senatori sono taccagni. La verità è l'esatto opposto. Dopo aver avuto tutto, si punta il dito in puntata. La gente da casa non capisce quanto sia decisiva la privazione di fuoco, legno e riso". Teresanna Pugliese si è scagliata contro il naufrago, che la accusa di non averlo ringraziato: "Dico grazie a chi fa le cose con il cuore, non chi lo fa per le dinamiche dell'Isola. Sono venuta dalla vostra parte e mi sono sentita guardata male". Simona Ventura, dallo studio, è intervenuta: "La fame ti annebbia la vista, chiaramente i ragazzi giovani non sanno aspettare, non hanno tenuta psicologica per questo. Mario è un papà severo dell'Isola".