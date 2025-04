Vanessa Incontrada: “Con Rossano ci siamo innamorati di nuovo, i due anni lontani forse dovevano esserci”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 6 aprile è stata Vanessa Incontrada. L'attrice è protagonista della nuova fiction di Canale 5, Tutto quello che ho, e si racconta nel salotto di Silvia Toffanin, parlando anche della sua famiglia e dell'amore ritrovato con il suo compagno Rossano Laurini.

Le parole per suo figlio Isàl

Ed è proprio dalla famiglia che parte il racconto di Vanessa Incontrada, madre di Isàl, di cui ha parlato con apprensione e anche tanto orgoglio, nel vedere suo figlio crescere:

L’allontanarmi da lui non la sto vivendo benissimo, sto diventando più ansiosa, stare lontano da casa mi è più difficile, quando torno ho il desiderio di condividere con lui, condividiamo tutto, abbiamo un rapporto bellissimo. Però sono molto orgogliosa di lui, quando era piccolo mi seguiva sempre, ora meno, ma credo che alcune cose mie, le vada comunque a vedere.

Il legame con la sua famiglia e le fragilità di questi anni

Cresciuta circondata da donne, negli ultimi anni ha anche recuperato il rapporto con suo padre Filippo, con cui adesso ha instaurato un legame inscindibile:

Sono nata, cresciuta, con una famiglia molto matriarcale, mio papà tante volte non c’era, non era presente, adesso ho un rapporto con mio padre molto presente. Siamo indivisibili. Lui adesso ha un negozio, lo aiuto, vado da lui, lo aiuto. Lui vive a Follonica, ci siamo riscoperti, abbiamo un rapporto molto intenso, una sintonia fortissima.

Parlando di sua madre, però, ammette: "Mia mamma è il mio pilastro, condivide tante cose con me. Ha una positività uno spirito, il mio punto di riferimento con tante cose, abbiamo un rapporto molto forte". La conduttrice, poi, chiede alla sua ospite cosa le hanno insegnato le donne della sua vita e Incontrada risponde: "Io penso il coraggio, di affrontare la vita, di non aver paura nelle scelte che fai, amare chi vuoi amare, chi si merita di essere amato". La scelta più coraggiosa:

Quando ho deciso di diventare mamma. Sai che questo lavoro devi esserci costantemente, ho iniziato a lavorare subito dopo che ho partorito, se potessi tornare indietro non lo farei, avevo bisogno di stare con lui, avevo bisogno di riprendere le mie fragilità, ho avuto il coraggio di affrontare tutto quello che non è successo, ho imparato ad essere orgogliosa di me. Ci sono tante fragilità, non sempre ti aiutano.

L'amore ritrovato con Rossano Laurini

Non poteva mancare un momento dedicato all'amore, per cui Silvia Toffanin chiede a Vanessa Incontrada come è avvenuto il riavvicinamento con Rossano Laurini:

Ci sono stati due anni di separazione difficili, forse ci dovevamo essere, penso ci doveva essere quel momento lì, per ritrovarci, rinnamorarci, abbiamo un rapporto che avevamo perso da anni. Ho pazienza, però mi viene spontanea, la cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. È il mio pilastro, il mio miglior amico. Lo ringrazio per l’amore che mi sta dando adesso, in passato non ci siamo capiti forse in alcune cose.