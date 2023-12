Valerio Lundini torna in tv, in arrivo a gennaio Faccende Complicate Valerio Lundini tornerà in tv con un nuovo show, si tratta di Faccende Complicate, come annuncia lui stesso in uno spot diffuso dalle reti Rai. Il programma, però, arriverà in esclusiva su RaiPlay a gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Valerio Lundini torna in tv con un programma tutto suo, come annuncia nel primo spot diffuso dalla Rai che annuncia l'arrivo dello show del comico di Una Pezza. Il nuovo progetto che porta la sua firma si chiama Faccende Complicate e prima di arrivare in chiaro, sarà trasmesso in esclusiva su RaiPlay dal 12 gennaio.

Il nuovo programma di Valerio Lundini

Un ritorno atteso per i fan di Lundini che, infatti, da quando il suo programma Una Pezza di Lundini, in onda su Rai2 in seconda serata era stato accantonato dalla Rai, lamentavano l'assenza di uno dei personaggi che a suo modo ha portato un'ondata di novità nel palinsesto della tv pubblica. Il ritorno del comico romano era già stato annunciato da Fanpage.it, lo scorso ottobre, ma ancora non erano chiari né il titolo, né il periodo di messa in onda. Con lo spot diffuso in un orario strategico come il prime time, è chiaro che si voglia dar risonanza al nuovo progetto, che dovrebbe andare in onda su Rai3. Lo show prende il nome di Faccende Complicate, preludio già di qualcosa che sarà capace di intrattenere il pubblico alla maniera di Lundini. Non si sa, ad esempio, se al suo fianco tornerà Emanuela Fanelli, che nelle due edizioni di Una Pezza era stata una delle protagoniste più amate.

Valerio Lundini tra radio, tv e cinema

In realtà Valerio Lundini non era mai del tutto scomparso dalla tv, infatti, era tar gli ospiti fissi de La conferenza stampa, il programma ideato da Giovanni Benincasa, autore anche di Una Pezza di Lundini, che aveva voluto il comico romano nel suo progetto dedicato esclusivamente a RaiPlay e rivolto ad un pubblico più giovane. Oltre a queste partecipazioni televisive, Lundini ha continuato a lavorare in radio, si ricorda infatti la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove è riuscito a creare uno sketch a dir poco esilarante con i cantanti in gara. D'altronde, il 37enne si è anche dedicato al cinema, è stato protagonista del film Il più bel secolo della mia vita, con Sergio Castellitto.