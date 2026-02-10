Valeria Graci rivela: “L’imitazione di Federica Panicucci e Laura Pausini? Ho dovuto smettere”

Fuoriprogramma a È sempre mezzogiorno. Valeria Graci ha rivelato ad Antonella Clerici il retroscena dietro l’addio alle sue imitazioni più famose, quelle a Laura Pausini e Federica Panicucci: “Si sono divertite così tanto che ho dovuto smettere”.

Ospite di Antonella Clerici nella puntata del 9 febbraio di È sempre mezzogiorno, Valeria Graci è tornata a parlare delle sue celebri imitazioni di Laura Pausini e Federica Panicucci, lasciandosi sfuggire una rivelazione che ha il sapore della stoccata. La comica ha chiarito i motivi per cui alcuni dei suoi personaggi più riusciti sono finiti nel cassetto: "Ho dovuto smettere".

"Si sono divertite così tanto che ho dovuto smettere"

Il momento clou della sua partecipazione al programma di Clerici è arrivato quando la padrona di casa ha ricordato con entusiasmo le parodie di Panicucci e di Pausini, quest'ultima attesissima co-conduttrice di Sanremo 2026. Alla domanda della Clerici: "Ma loro si sono divertite?", Graci ha risposto con una battuta che ha sorpreso lo studio: "Sì, si sono divertite moltissimo; si sono divertite talmente tanto che a un certo punto ho dovuto smettere di fare l’imitazione". Un commento che lascia poco spazio all'immaginazione: nonostante il successo di pubblico, le parole lasciano intendere che le dirette interessate non avrebbero gradito particolarmente la satira della comica.

La reazione di Antonella Clerici

Antonella Clerici, visibilmente sorpresa dalla rivelazione ("Davvero? Ma è divertente!", ha detto), ha provato a smorzare i toni, ammettendo quasi con un pizzico di invidia: "A me non mi imita nessuno". Pronta la replica di Graci: "Tu non sei da imitare, sei unica". L'intervista è stata anche l'occasione per una riflessione più profonda sul concetto di bellezza e canoni estetici in tv. Clerici ha rivendicato orgogliosamente il suo percorso: "Ho fondato il successo sull'essere imperfetta: troppo riccia, troppo bionda, troppo grassa o troppo magra". Un messaggio raccolto dall'artista, che ha aggiunto: "A me hanno detto anche che ero troppo bassa. Ci lavoro da sempre, sono così nel bene e nel male".