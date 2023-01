Valentina Persia ricorda il compagno scomparso, Toffanin commossa: “Mi ha insegnato cosa è l’amore” Ospite di Verissimo nella puntata del 7 gennaio, Valentina Persia ha raccontato l’amore per i figli Lorenzo e Carlotta e la dolorosa perdita del compagno Salvo dopo 4 anni di amore. La sua storia ha commosso Silvia Toffanin, che da poco ha perso la mamma.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Persia è stata ospite della prima puntata del 2023 di Verissimo, andata in onda sabato 7 gennaio su Calane 5. L'attrice e comica ha raccontato a Silvia Toffanin una pagina dolorosa della sua vita, la scomparsa del compagno Salvo a soli quattro anni dall'inizio dell'amore. Poi l'esperienza della maternità, vissuta da sola a 43 anni. Oggi infatti è mamma di Carlotta e Lorenzo ed è soddisfatta di se stessa.

Valentina Persia ricorda il marito, Silvia Toffanin si commuove

Nel corso dell'intervista, Valentina Persia ha ricordato il compagno Salvo, morto quattro anni dopo l'inizio della loro storia d'amore, a 42 anni. Nonostante i pochi anni passati insieme e il grande dolore per la sua scomparsa, l'attrice è immensamente grata di averlo incontrato nella sua vita:

Ho vissuto un momento molto doloroso della mia vita, ma grazie a lui ho capito cosa vuol dire amare. É stato uno shock, ma oggi lo dico sorridendo perché mi ha promesso che ci sarebbe stato e continua a seguirmi. Se continuo a sorridere, lo devo a lui. Soffriva di una miocardite congenita, ogni anno insieme ha avuto un infarto, però mi aveva preparato, sapeva che sarebbe morto presto.

Con la voce rotta dell'emozione e le lacrime agli occhi, Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite come si supera una perdita del genere. "Non si supera, rimane amore per sempre, si cambia la prospettiva. Continuo a parlare con lui, continuo a mandargli le mie preghiere e spero sia sempre orgoglioso di me, come credo che la tua mamma lo sarà sempre di te". Quest'ultima frase in particolare ha commosso la conduttrice, che di recente ha perso la mamma.

L'amore per i figli Lorenzo e Carlotta

Oggi Valentina Persia è mamma di Lorenzo e Carlotta, avuti con il compagno Salvo. L'esperienza della maternità per l'attrice è arrivata a 42 anni e quando il compagno era già scomparso. Quindi ha cresciuto entrambi da sola, non senza difficoltà iniziali, come la depressione post partum: