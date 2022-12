“Tutto bene, sto vincendo io”: Verissimo Le Storie ricorda Sinisa Mihajlovic con la sua intervista Verissimo Le storie ricorda Sinisa Mihajlovic. Sabato 17 dicembre su Canale 5 andrà in onda l’intervista all’allenatore scomparso dopo una lotta contro la leucemia, realizzata da Silvia Toffanin nel gennaio 2020, durante la quale le disse: “Sta andando tutto bene, per adesso sto vincendo io”.

Verissimo Le storie ricorda il grande campione Sinisa Mihajlovic. Sabato 17 dicembre dalle 14.10 su Canale 5, il ricordo dell'allenatore scomparso dopo una lotta contro la leucemia. La puntata del 18 gennaio 2020 in cui è stato ospite per un'intervista esclusiva verrà mandata in onda oggi pomeriggio per agevolare un ricordo affettuoso al pubblico italiano che solo due anni fa lo aveva visto felice di aver quasi sconfitto la malattia:

Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così.

Sinisa Mihajlovic parlò anche delle chemioterapie che avevano provato non poco il suo corpo e la sua mente, a tal punto da provocargli anche degli attacchi di panico: "Adesso ho ripreso anche ad allenarmi un pochino per tornare in forze, perché dopo 4 mesi senza fare niente e prendendo 17 pastiglie al giorno mi sono un po’ gonfiato. Ho fatto tredici chemioterapie in cinque giorni, ma già dopo il terzo avevano annientato tutto. Il primo ciclo è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli attacchi di panico che non avevo mai avuto perché ero chiuso in una stanza con l’aria filtrata: non potevo uscire e stavo impazzendo. Volevo spaccare la finestra con una sedia, poi mia moglie e alcuni infermieri mi hanno fermato, mi hanno fatto una puntura e mi sono calmato".

Per le festività natalizie il talk show condotto da Silvia Toffanin non andrà in vacanza: sarà in onda oltre a sabato 17, anche il 24 (alle ore 16.30) e 31 dicembre (alle ore 16.30), con Verissimo Le storie, tre appuntamenti speciali con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti. Il talk show di Canale 5 tornerà in onda con il suo doppio appuntamento del weekend, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, alle ore 16.30.