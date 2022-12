Morte Sinisa Mihajlovic: “Un pensiero d’amore a chi rimane”, i messaggi di cordoglio dei famosi Il mondo dello sport, e non solo, piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da personaggi noti dello spettacolo che hanno voluto ricordare il grande campione, scomparso a 53 anni dopo aver affrontato la leucemia.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 53 anni Sinisa Mihajlovic, dopo aver affrontato per ben tre anni le conseguenze della leucemia. L'ex calciatore e allenatore non ce l'ha fatta, la famiglia ha annunciato con estremo dolore la sua scomparsa e sui social compaiono centinaia di messaggi e ricordi di coloro che vogliono omaggiare, un'ultima volta, il grande campione di calcio. Non manca il cordoglio da parte del mondo dello spettacolo, tanti i tweet e le foto pubblicate su Instagram, per questa grande perdita nel mondo dello sport.

I messaggi di cordoglio sui social

"Un pensiero d'amore a chi rimane. Rip grande uomo" scrive Sonia Bruganelli su Twitter, su Instagram invece è Alba Parietti che scrive: "Addio guerriero. Ho avuto il privilegio di conoscerti con la tua meravigliosa famiglia , ho avuto modo di apprezzare il condottiero , il leader, l’eroe. L’eroe che come tanti come tutti affronta la vita con tutto ciò che anche di orribile riserva con il sorriso. Vicino a tua moglie e ai tuoi figli. Grazie dell’esempio che hai dato". Tantissime le dimostrazioni d'affetto che sono arrivate a pochi minuti dalla diffusione della notizia, la giornalista Myrta Merlino: "Onore a te combattente coraggioso che sorride dolcemente. Resterai nei nostri cuori. Che la terra ti sia lieve". Ancora su Twitter si legge Barbara D'Urso, la conduttrice affranta scrive: "Ho appena letto..che enorme dispiacere, la tua forza rimarrà per sempre un esempio. Ciao campione".

Su Instagram, Alessandro Basciano ex concorrente del Grande Fratello Vip ricorda i suoi giochi da bambino appassionato di calcio: "Rip grande giocatore, grande mister, grande uomo, idolo di quando ero ragazzino e giocavo nelle giovanili della Samp". Flavio Briatore, in inglese, scrive un messaggio sul suo profilo Instagram rivolto al campione serbo: "Oggi è un giorno triste abbiamo perso un grane sportivo e un caro amico. Ha perso la sua battaglia contro la leucemia, ma ha combattuto in questi anni con coraggio e come il campione che era. I miei pensieri vanno a sua moglie, i suoi figli e tutta la sua famiglia".

Al ricordo del campione che è stato Sinisa Mihajlovic si unisce anche Walter Nudo, da ragazzo tifoso del Bologna, che scrive: "Voglio ricordarti così , avvolto dai colori con cui ho iniziato a volerti bene. Oggi si piange un eroe che e’ tornato a casa. Onore e Rispetto ad un vero esempio di campione dentro e fuori dal campo. Semplicemente Grazie. Le mie preghiere alla moglie e ai suoi figli". La giornalista sportiva, Paola Ferrari, ricorda uno dei tanti momenti delle sue trasmissioni e scrive, in ricordo dell'ex mister: "È’ stato un onore ! Se ne va il guerriero più coraggioso ma dal cuore generoso e lieve . La tua onestà e la tua forza saranno sempre un esempio per noi".

Il saluto dal mondo della musica

Anche il mondo della musica piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, lo ricordano Roby Facchinetti che scrive: "Un grande campione ci ha lasciato, Siniša Mihajlović purtroppo non è riuscito a vincere la battaglia più importante che stava combattendo contro la leucemia. È sempre stato un grande esempio come sportivo e come uomo, ci ha insegnato a combattere sempre e comunque". Riccardo Fogli, condividendo una foto dell'ex campione scrive: "Un grande uomo, forte e coraggioso. Una preghiera per lui". Anche Cesare Cremonini commenta la terribile perdita: