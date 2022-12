La dedica di Virginia Mihajlovic alla mamma dopo i funerali di Sinisa: “Il vostro amore eterno” Virginia Mihajlovic all’indomani dei funerali del papà Sinisa, morto lo scorso 16 dicembre, ha aggiunto un nuovo post su Instagram, dedicato alla mamma, Arianna Rapaccioni e al profondo amore che la lega al marito. “Continuerò a respirare il vostro amore fino all’eternità”.

A cura di Gaia Martino

Ieri, lunedì 19 dicembre, si sono tenuti i funerali di Sinisa Mihajlovic alla Basilica romana Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. A Roma, per l'ex allenatore morto lo scorso 16 dicembre a 53 anni, un bagno di folla tra calciatori, allenatori, personaggi dello spettacolo, della cultura, della politica, poi oltre 2 mila tifosi che hanno applaudito a lungo il feretro, a fine cerimonia. In prima fila la moglie Arianna e i cinque figli: Virginia Mihajlovic nelle ultime ore ha condiviso uno scatto di quel religioso e toccante momento.

La dedica di Virginia Mihajlovic

Virginia Mihajlovic questa mattina ha dedicato un nuovo post al papà e all'amore profondo che lo legava alla moglie, Arianna Rapaccioni. Nell'immagine condivisa dalla giovane c'è l'ex showgirl in primo piano mentre saluta il feretro del marito, il suo grande amore. "Continuerò a respirare il vostro amore fino all’eternità", le parole scritte dalla figlia.

Da quel drammatico 16 dicembre i figli di Sinisa Mihajolovic piangono la scomparsa del loro papà, "Erano la sua squadra, e per questa squadra ha sempre dato tutto" sono state le parole del cardinale Zuppi nell'omelia commovente. I ricordi commossi delle figlie Virginia e Viktorija su Instagram sono stati altrettanto emozionanti.

Le parole di Virginia e Viktorija Mihajlovic per il papà

Entrambe le figlie di Sinisa hanno condiviso su Instagram un post carosello per dedicare parole d'amore al papà. Entrambe hanno sottolineato quanto fosse dura la vita ora che l'allenatore non c'è più, "Tu sei stato troppo, per me, per noi, per tutti. Il mio cuore è spezzato in frantumi, la mia anima peggio e non riesco a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Sinisa, fa troppo male", le parole di Virginia. "Ti amo con tutto il mio cuore, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, ovunque tu sia io so amare fino a lì" ha scritto Viktorija.