Uomini e Donne, Tina Cipollari tira una torta in faccia a Riccardo Guarnieri: “A nome di tutta Italia”

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Uomini e Donne, trasmessa martedì 14 febbraio, si è rivelata particolarmente turbolenta per Riccardo Guarnieri. L'uomo non solo ha avuto un acceso scontro con Ida Platano, ma si è beccato anche una torta in faccia da Tina Cipollari, mentre Gianni Sperti lo teneva fermo. Ecco cosa è successo in studio.

Uomini e Donne, Tina Cipollari tira una torta in faccia a Riccardo Guarnieri

Mentre andava in onda un'esterna, gli spettatori di Uomini e Donne hanno sentito distintamente la voce di Maria De Filippi che diceva: "Non tirare la torta Tina, ti prego". E poi: "Stoppiamo un secondo l'esterna, scusate". Così, una volta tornati in studio, l'opinionista Tina Cipollari munita di una torta alla panna, ha chiarito le sue intenzioni: "Sto decidendo, a qualcuno la devo tirare in faccia Maria". E, dopo averci pensato, si è diretta decisa verso Riccardo Guarnieri: "Se sei un uomo, la devi accettare".

La reazione di Riccardo Guarnieri

"Mettiti seduto": ha intimato Tina Cipollari a Riccardo Guarnieri, che già vagava per lo studio, nel tentativo di schivare la torta. L'opinionista, allora, si è diretta verso Armando Incarnato, che ha tentato di proteggersi con la mano. Poi, ha finto di alzarsi per "mettersi in posizione", ma in realtà è scappato anche lui. Gemma Galgani ha cominciato ad agitarsi, nel timore che toccasse di nuovo a lei: "Io l'ho già ricevuta. Sono terrorizzata dalle tue torte". Tina Cipollari le ha assicurato che non avrebbe colpito lei e dopo avere gironzolato un po' per lo studio, ha commentato: "Maria andrò da uno a caso, che ti devo dire". Nel frattempo, Gianni Sperti ha attirato la sua attenzione: "Tina, tira, tira, tira". Cipollari è andata verso di lui e ha notato che teneva fermo Riccardo Guarnieri e così, gli ha tirato la torta in faccia: "Se l'è meritata, a nome di tutta Italia". E Riccardo ha commentato rassegnato: "È buona, la dieta è andata".