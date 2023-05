Uomini e Donne si ferma in anticipo per la pausa estiva: quando andrà in onda l’ultima puntata Uomini e Donne è ormai alle battute finali. Il programma di Maria De Filippi è prossimo alla pausa estiva. Ecco quando andrà in onda l’ultima puntata.

A cura di Daniela Seclì

La trasmissione Uomini e Donne sta ormai per volgere al termine. Il programma condotto da Maria De Filippi, secondo un retroscena di TvBlog, chiuderà due settimane prima del previsto. Secondo quanto riportato, infatti, il dating show sarebbe ormai giunto alle battute finali. La prossima settimana andrà in onda l'ultima puntata, dunque a stretto giro sarà possibile scoprire le scelte dei tronisti rimasti.

Uomini e Donne, quando andrà in onda l'ultima puntata

Sul sito TvBlog si legge: "Uomini e donne vivrà la settimana prossima l’ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva". Dunque, considerando che la trasmissione condotta da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì, l'ultimo appuntamento sarà venerdì 12 maggio. Sempre secondo il retroscena, la chiusura era inizialmente prevista per il 26 maggio. Si sarebbe deciso di concludere il dating show con due settimane di anticipo.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne, a giugno Temptation Island

Nonostante sia ancora presto per conoscere i dettagli del palinsesto della settimana successiva alla chiusura di Uomini e Donne, è possibile ipotizzare che vengano in aiuto le soap turche che Canale5 ama particolarmente. Probabile che la rete decida di puntare su Terra Amara. Intanto, anche un altro programma di Maria De Filippi sta giungendo ormai al termine. Stiamo parlando di Amici. Ultime due puntate per il talent. La semifinale andrà in onda sabato 6 maggio, mentre la finale potrebbe slittare a domenica 14 maggio per evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision Song Contest 2023. E da giugno torna su Canale5 Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia che si propone come un viaggio nei sentimenti: nuove coppie, rigorosamente non sposate, potranno mettere alla prova il loro amore, resistendo alla tentazione di Tentatori e Tentatrici.