Uomini e Donne si ferma dal 21 aprile: cosa sarà trasmesso al suo posto e quando torna in onda

A cura di Gaia Martino

Nel primo pomeriggio di Canale 5 venerdì 21 aprile 2023 salterà il tradizionale appuntamento con Uomini e Donne, al suo posto uno speciale dedicato all'edizione in corso di Amici di Maria de Filippi. Sul sito Mediaset è presente la nuova programmazione provvisoria che lascerà spazio al talent show che si trova, attualmente, nella fase del Serale. La guida tv prevede che, subito dopo, alle ore 16.10 andrà in onda il tradizionale appuntamento con il daytime di Amici 22. Uomini e Donne inoltre seguirà il ponte del 25 aprile: ecco quanto tornerà in onda.

Uomini e Donne, lo stop per il ponte del 25 aprile

Stando alla programmazione di Canale 5, Uomini e Donne dopo la puntata di giovedì 20 aprile non andrà in onda per qualche giorno. Venerdì 21 aprile, come già annunciato, lascerà spazio allo speciale dedicato ad Amici, poi si fermerà per il ponte del 25 aprile. Lunedì 24 andrà in onda, dalle 14 alle 16 il film Inga Lindstrom – La casa sul lago, martedì 25 invece Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley. Il dating show di Maria de Filippi tornerà regolarmente in onda da mercoledì 26 aprile. Invariata invece la programmazione del daytime di Amici.

Amici, lo speciale che anticipa il Serale di sabato

Non è chiaro di cosa si occuperà lo speciale di Amici 22 in onda prima del daytime venerdì 21 aprile. Con ogni probabilità mostrerà le preparazioni degli allievi per il Serale in programma per sabato 22 aprile in prima serata su Canale5. Erano partiti in 15, ma alcuni talenti hanno dovuto salutare la scuola del talent show in corsa verso la vittoria finale: Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli, Alessio Cavaliere, Samu Segreto e Federica Andreani sono i concorrenti eliminati sino ad ora. Restano in gara Ramon, Isobel, Aaron, Maddalena, Cricca, Angelina, Wax e Mattia: uno tra loro, per il momento, è in lizza per la vittoria finale.