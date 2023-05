Uomini e Donne, Andrea Foriglio: “Nicole ha scelto con la testa e non con il cuore” A pochi giorni dalla scelta di Nicole Santinelli nel programma di Canale 5, parla il corteggiatore scartato per ultimo.

A cura di Andrea Parrella

A pochi giorni dalla scelta di Nicole Santinelli, Andrea Foriglio rompe il silenzio su quanto accaduto a Uomini e Donne. Il corteggiatore era quasi riuscito a conquistare la tronista ma all'ultimo ha dovuto accettare la scelta che è andata verso Carlo Alberto Mancini.

Le parole di Andrea Foriglio su Nicole Santinelli

Ora Foriglio ha pubblicato un video sui social, ripreso da una pagina legata al programma di Canale 5, in cui dice la sua sulla scelta di Nicole:

Vi faccio questo video per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno scritto sulla questione. Premessa, Non ho nulla contro Nicole, con me si è sempre comportata bene, è stata una signora e le voglio bene. Secondo me quello che le è successo è quello che succede alle persone che scelgono con la testa e non con il cuore, persone che di fanno influenzare da persone che non vivono quello che vivi tu, quello che provi tu, non sanno e non possono sapere. Io credo ch ela ragione a scapito dell'istinto, nella vita, sia qualcosa di positivo…

Inspiegabilmente il messaggio di Foriglio si interrompe con questa specie di controsenso rispetto alla sua argomentazione, ma è chiaro che manchi un "ma" conclusivo per chiudere la frase, per quanto nella sostanza pare abbastanza chiaro quanto volesse dire.

Chi è Andrea Foriglio

Andrea Foriglio è Dottore in Scienze delle attività Motorie e sportive dal 2015: oggi è un Osteopata, lavora per uno dei centri più antichi d'Italia ed anche per quello da lui fondato, AF Lab. È stato membro dell'E.A.O (European Academy of Osteopath) e quella a Uomini e Donne non è la prima esperienza televisiva. È stato ospite di TV2000 in qualità di medico esperto di colonna vertebrale, poi è intervenuto in diverse trasmissioni radiofoniche sempre per discutere sulla materia che tratta. Tra i suoi clienti ci sono numerosi personaggi famosi: a testimoniare il suo lavoro le immagini condivise sul suo profilo Instagram. Tra i pazienti ci sono Elettra Lamborghini, Massimo Ferrero, Paolo Ruffini, Clementino, Raffaella Mennoia, Vittoria Deganello, Flora Canto, Giacomo Urtis.