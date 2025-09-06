Unomattina News riparte l’8 settembre, Tiberio Timperi conduce con Maria Soave: “Ho sempre voluto fare il giornalista”

A partire da lunedì 8 settembre, alle 6 del mattino, riparte l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Rai1 con Unomattina News, il programma condotto da Maria Soave e Tiberio Timperi che ripropone l'annosa formula dei conduttori affiancati dai giornalisti del Tg1. Un ritorno atteso, dopo un lungo periodo di pausa estiva, che riaccenderà la macchina quotidiana dell'informazione per una intensa stagione televisiva, ricca di avvenimenti, notizie e storie da raccontare.

La ripartenza di Unomattina News

Ai microfoni dell'Ansa, Tiberio Tmperi si dice entusiasta della scelta operata dalla Rai di affidargli il contenitore mattutino della rete ammiraglia e commenta dicendo: "Un attestato di fiducia da parte dell'azienda, praticamente è il prime time del mattino". E, in effetti, non ha tutti i torti, è l'incipit di ogni giornata televisiva, il primo programma di informazione, intervallato dalle edizioni del Tg1, in cui il racconto del presente è il fulcro di ogni giornata. Dalle 6 alle alle 9:45, l'appuntamento è ogni mattina su Rai1, per poi dare il cambio a Storie Italiane di Eleonora Daniele, che partirà sempre l'8 settembre.

Un giornalismo senza morbosità

Da anni, ormai, la Rai punta sulla formula che vede accostati un volto del Tg1 con un volto più noto della programmazione dell'azienda. Per il secondo anno consecutivo, Maria Soave è stata confermata alla conduzione e, come dichiarato da Timperi all'Ansa, c'è l'intento condiviso da entrambi di portare avanti un'informazione quanto mai pulita e senza morbosità: "Se c'è un fatto di cronaca nera si dà la notizia e basta. Le informazioni su quante coltellate, quante mazzate… grazie ma anche no" dichiara. L'obiettivo, quindi, è quello di dare una prima immersione nelle notizie ai telespettatori che, magari, nella frenesia della prima mattina, accendono la Tv per scoprire cosa accade nel mondo. Dopo anni in cui, con i programmi pomeridiani o nel weekend, sempre nella fascia mattutina, si è potuto dedicare più al suo privato, ora Timperi è pronto a realizzare uno dei suoi desideri reconditi: "Ho sempre voluto fare il giornalista, quindi vivo ancora il mio sogno"