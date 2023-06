Una Famiglia a pretesto di Aurora Leone su Prime Video: il primo show con i The Jackal e Brunori Aurora Leone: Una Famiglia a pretesto è il primo spettacolo di Aurora Leone, che la portò ad Italia’s Got Talent, rivisto dopo anni da quel debutto ed integrato dopo il suo ingresso nella The Jackal. Partecipano anche Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru, con la partecipazione (in un cameo) di Brunori Sas. Disponibile in streaming dal 26 giugno.

Aurora Leone: Una Famiglia a pretesto è il primo spettacolo di Aurora Leone, che la portò ad Italia's Got Talent, rivisto dopo anni da quel debutto ed integrato dopo il suo ingresso nella The Jackal (raccontato in uno degli interventi sul palco). Partecipano anche Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru, con la partecipazione (in un cameo) di Brunori Sas. È una produzione The Jackal in esclusiva per Prime Video, disponibile in streaming dal 26 giugno.

Sinossi di Una famiglia a pretesto

Dall'infanzia all'adolescenza, Aurora Leone racconta la ricerca incessante di un equilibrio attraverso le tappe scomode ma necessarie della vita come: il primo appuntamento, la prima offerta di lavoro o la recita di quinta elementare. Scelte e condizionamenti. Uno show multiformato in cui si alterneranno scene del monologo di Aurora e clip backstage con i The Jackal e guest star come Brunori sas

L'ironia di Aurora Leone a Italia's got talent

Era il 2019 quando Aurora Leone decise di partecipare a Italia's got talent con parte del monologo che poi è finito nel suo primo show per Prime Video. Il video di quel momento è diventato virale quando è entrata a far parte dei The Jackal e in molti hanno riconosciuto la sua ironia come qualcosa che in tv aveva già funzionato. Non vinse, ma arrivò in finale, e oggi finalmente può disporre di un palco tutto suo.

Leggi anche Pesci Piccoli su Prime Video: il trailer ufficiale della serie comedy firmata The Jackal

L'emozione più grande la proverà probabilmente quando salirà su quello stesso palco ancora una volta, in una veste però diversa: lei e Fru infatti saranno i conduttori della nuova edizione di Italia's got talent, che si sposterà su Disney+ e avrà in giuria Frank Matano, Mara Maionchi, Elettra Lamborghini e Khaby Lame.