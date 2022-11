Un corteggiatore di Lavinia a Uomini e Donne sorpreso con un’altra ragazza fuori dal programma Stando alle anticipazioni, Francesco Griffo avrebbe deciso di abbandonare il programma. Un utente lo avrebbe beccato fuori dal programma, mano nella mano con un’altra ragazza. Lui la mostra sui social: si chiama Lidia. “Tanto si è eliminato”.

A cura di Giulia Turco

Sempre più difficile per Lavinia trovare l'amore a Uomini e Donne. Finora la tronista romana è stata piuttosto sfortunata e non è riuscita ad instaurare una frequentazione duratura nell'ambito del dating show. L'ultima delusione riguarda Francesco Griffo, uno dei corteggiatori ai quali Lavinia si era maggiormente interessata.

Federico Griffo ha voltato pagina dopo Lavinia

Stando alle anticipazioni, Griffo avrebbe deciso di abbandonare il programma. In una delle prossime puntate di Uomini e Donne il corteggiatore dovrebbe abbandonare lo studio e di conseguenza la conoscenza con Lavinia. Il sito Isa&Chia riporta la soffiata di un utente che avrebbe beccato Francesco fuori dal programma, mentre passeggiava mano nella mano con un'altra ragazza. "Tanto si è eliminato". L'ipotesi trova conferma nelle Instagram Stories dell'ex corteggiatore che si mostra ad una festa insieme ad una ragazza, probabilmente la stessa, di nome Lidia. Insomma, non si sarebbe fatto molti scrupoli nel voltare pagina.

Non decolla nemmeno la conoscenza con Alessio Campoli

Purtroppo nemmeno con Alessio Campoli le cose sembrano andare per il meglio. Con il corteggiatore napoletano, che ha già partecipato al programma in passato durante il trono di Angela Nasti, sembrano esserci parecchie frizioni. A Lavinia non va a genio il fatto che il ragazzo abbia uno stile di vita libertino, che ami andare a ballare e che lasci like e commenti su Instagram ad altre ragazze. “È così difficile rinunciare ad andare a ballare tutte le sere? Mi da fastidio, non puoi evitare?", gli ha chiesto la tronista. "Sono incavolata nera, sei andato a ballare la sera dopo l'esterna nel quale non ti sei presentato. L'ho visto dal tuo amico, io ti controllo. Questa settimana uguale", si è sfogata. "Seguite tutte ragazze mezze nude, in costume, bloggerine, bellissime ragazze. Io fuori da qui non ho intenzione di fare questo".