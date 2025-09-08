Programmi tv
UFO Robot Goldrake torna su Rai2 a 50 anni dalla prima volta: ecco quando

Il ritorno di Goldrake su Rai 2 arriva dopo il recente successo di Goldrake U. Sui social si ringrazia il direttore Rai Cinema e Tv Adriano De Maio per l’impegno profuso nel riportare la serie originale sulla Rai. Ecco quando.
A cura di Gennaro Marco Duello
Immagine

Gli appassionati di anime manga possono anche segnare sul calendario quella che sarà una data storica: UFO Robot Goldrake, la serie originale, fa il suo ritorno sulle reti Rai, precisamente su Rai 2, con un appuntamento quotidiano alle 8:00 del mattino.

Il fenomeno che cambiò la televisione italiana

Quando Goldrake arrivò in Italia nel 1978, il 4 aprile proprio su Rai2, nessuno poteva immaginare l'impatto che avrebbe avuto sulla cultura popolare del nostro Paese. Come primo anime giapponese trasmesso sulle reti italiane, la serie non passò inosservata: da un lato suscitò polemiche per la presunta violenza dei contenuti, dall'altro conquistò milioni di telespettatori aprendo le porte a quello che sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno di massa. Il successo di Goldradke spianò la strada a decine di altre produzioni nipponiche che avrebbero caratterizzato gli anni successivi, dando vita a quella che oggi conosciamo come la "Goldrake Generation".

La versione restaurata per il pubblico moderno

La Rai non si è limitata a riproporre la serie così com'era: tutti i 74 episodi di UFO Robot Goldrake saranno trasmessi in versione restaurata, con audio e video completamente rinnovati. Una scelta che dimostra il rispetto per la memoria storica della prima trasmissione, offrendo però al pubblico contemporaneo un'esperienza visiva all'altezza degli standard moderni. I titoli italiani originali vengono mantenuti, preservando quella colonna sonora che ha accompagnato i sogni di intere generazioni. È altamente probabile che gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay, ampliando ulteriormente la platea di spettatori e permettendo una fruizione più flessibile dei contenuti. Dietro il successo di Goldrake c'è il genio di Go Nagai, già creatore di capolavori come Mazinga e Devilman. L'autore giapponese riuscì a creare non semplicemente un cartone animato, ma un vero e proprio simbolo generazionale che ha attraversato i decenni mantenendo inalterata la sua popolarità.

Il ritorno di Goldrake su Rai 2 arriva dopo il recente successo di Goldrake U, confermando quanto questa saga continui a essere attuale e capace di creare collegamenti tra passato e presente, tra la generazione che l'ha scoperta negli anni Settanta e quella che la sta conoscendo oggi. Sulla pagina Facebook IndigneRai, sempre molto attenta ai fatti che accadono all'interno del servizio pubblico, si ringrazia il direttore Rai Cinema e Tv Adriano De Maio per l'impegno profuso nel riportare la serie originale sulla Rai.

