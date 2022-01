Tutti sognano di diventare ricchi, boom di ascolti per Soliti ignoti – Speciale Lotteria Italia Boom di ascolti per Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia. I dati, lievemente superiori a quelli dell’anno scorso, parlano di 5.186.000 spettatori pari al 24% di share.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo di giovedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento e tanti film. Rai1 ha lasciato spazio all'appuntamento con la Lotteria Italia, con una puntata speciale de I soliti ignoti condotta da Amadeus. Canale5, invece, ha trasmesso il film Il peggior Natale della mia vita. Ecco chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Speciale Lotteria Italia al 24% di share

Rai1 ha trasmesso Soliti ignoti, il ritorno – Speciale Lotteria Italia, una puntata speciale ricca di volti noti del piccolo schermo come Nino Frassica, Lino Banfi, Francesca Chillemi, Mara Venier, Beppe Fiorello e Matilde Gioli. Nel corso della serata, sono stati comunicati i numeri di serie dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il programma condotto da Amadeus è stato seguito da 5.186.000 spettatori pari al 24% di share. Decisamente un ottimo dato, in linea se non lievemente superiore a quello registrato lo scorso anno (5.384.000 spettatori pari al 22.7% di share). Canale5 ha trasmesso Il peggior Natale della mia vita. Il film di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi ha registrato 2.021.000 spettatori pari al 9% di share.

Ascolti tv di giovedì 6 gennaio

Rai2 ha trasmesso The greatest showman. Il film di Michael Gracey con Hugh Jackman è stato seguito da 681.000 spettatori pari al 3% di share. Rai3 ha intrattenuto gli spettatori con Alita – Angelo della battaglia. Il film di Robert Rodriguez con Rosa Salazar, Christoph Waltz e Jennifer Connelly, ha registrato 891.000 spettatori pari al 4% di share. Anche Rete4 ha puntato su un film. In particolare ha trasmesso Unstoppable – Fuori controllo. Il film di Tony Scott con Denzel Washington è stato seguito da 813.000 spettatori con il 3.6% di share. Infine, Italia1 ha lasciato spazio a Harry Potter e la pietra filosofale. Il film con Daniel Radcliffe, è stato seguito da 1.734.000 spettatori con l'8.3% di share.