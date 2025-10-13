Tutti pazzi per Fabrizio, il fonico di Ballando con le stelle: “Saluta le tue fan”

Sono bastati pochi secondi di inquadratura per scatenare il web. Durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 11 ottobre, un cambio di scena ha regalato al pubblico un momento inaspettato: le telecamere hanno indugiato su un tecnico del suono che, accortosi di essere ripreso, ha salutato con un sorriso. Quel gesto spontaneo ha innescato una reazione a catena sui social, trasformando l'anonimo e affascinante professionista dietro le quinte in un fenomeno virale. Selvaggia Lucarelli ha "presentato" l'uomo al mondo: "Si chiama Fabrizio", ha fatto sapere su X.

Il video di Andrea Delogu

Dopo che la clip si è diffusa rapidamente su X, e dopo essere arrivati alla sua identità grazie a Selvaggia Lucarelli, anche Andrea Delogu ha pubblicato un video che mostra Fabrizio all'opera durante le prove del programma. Nelle immagini, il fonico è intento a microfonare Paolo Belli, storico direttore dell'orchestra di Ballando con le stelle. "L'abbiamo conosciuto", racconta la Delogu nel video, prima di rivolgere una domanda scherzosa a Belli: "Adesso dovrà microfonarti. Sei geloso che Fabrizio sta diventando un sex symbol?". Il tono è giocoso, ma il dato di fatto resta: un semplice sorriso davanti alla telecamera è bastato a trasformare un tecnico nell'ultimo fenomeno del programma.

Quando il backstage diventa parte dello show

L'episodio conferma il fatto che Ballando con le stelle sia sempre più orientato al dentro e fuori, in un perpetuo confine tra palcoscenico e dietro le quinte che si fa sempre più sfumato. Non è da escludere a questo punto che, da inconsapevole protagonista, Fabrizio possa occupare più spazio nelle prossime puntate dello show di Milly Carlucci.

Gli ascolti tv di Ballando con le stelle

Gli ascolti tv di Ballando con le stelle sono nella media. La prima puntata, in onda il 27 settembre 2025, ha conquistato 2.994.000 per il 23.03%. La seconda puntata, invece, è stata vista da 3.092.000 spettatori netti per il 25.73% di share. La terza puntata, andata in onda in via eccezionale alle 23 dopo la partita della nazionale italiana, è stata vista da 2.090.000 spettatori per il 24.12% di share.