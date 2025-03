video suggerito

Tra Gianmarco Steri e Francesca non scatta il bacio a Uomini e Donne, i dubbi del tronista: "Non siamo qui a scherzare" Prosegue la conoscenza tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi a Uomini e Donne. Nell'ultima esterna, tra i due non è scattato il bacio e questao ha spinto il tronista a fare una riflessione in studio: "qQando mi sono avvicinato, smorzavi tutte le tensioni che c'erano. Come se sviassi, questa cosa mi blocca".

A cura di Sara Leombruno

A Uomini e Donne, prosegue la conoscenza tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. Il tronista ha portato in esterna la corteggiatrice e tra loro, tra risate e racconti di vita personale, è mancato poco che scattasse un bacio. Steri, però, ha spiegato di aver visto "bloccata" la ragazza: "Quando mi sono avvicinato, smorzavi tutte le tensioni che c'erano, come se sviassi, questa cosa mi blocca. Qui non ci stiamo solo per ridere e scherzare". La reazione della corteggiatrice: "Mostro il mio lato femminile solo dopo tempo. Se avrai pazienza, lo vedrai".

L'esterna tra Gianmarco e Francesca a Uomini e Donne

Francesca e Gianmarco hanno trascorso del tempo insieme in riva al mare. Durante la conversazione, il tronista le ha parlato di alcuni dubbi che nutre nei suoi confronti: "Fuori da qua con te non mi ci vedo, ti vedo tanto diversa. Con una che ha questo coraggio di prendere e andare in Cina, ho pensato che fuori da qua non mi ci vedo. Allo stesso tempo, vedo una diversità che mi attira". Polizzi, ha risposto: "Io faccio tutto quello che voglio, senza avere nessun rimpianto. Io non penso di avere uno stile di vita tanto diverso da quello che potresti avere tu. Ti fai paranoie che non hanno motivo di esserci e ti perdi tante cose della vita, in generale". A quel punto, la corteggiatrice ha provato a cambiare discorso: "Che mi dici, di altro?". Gianmarco, però, ha preferito godersi il momento e restare in silenzio.

I commenti in studio

Arrivati al centro dello studio, Francesca ha spiegato il suo punto di vista: "Tu mi hai detto che sembriamo amici e lì per lì ci sono rimasta un po' male, non sapevo neanche come risponderti. Istintivamente mi veniva da dirti "Che stai dicendo?", poi ci ho riflettuto e ti devo dare ragione. Successivamente, ha spiegato il motivo del suo atteggiamento amichevole:

Semplicemente, noi abbiamo un'intesa, anche un'attrazione, ma per me è ancora presto per farti vedere un lato del mio carattere più femminile. Non vuol dire che non ci sia, ma non mi piace mostrarlo a tutti e non mi piace mostrarlo subito. Sono così di mio, se ti avessi conosciuto fuori avrei scherzato e fatto battute, è il mio modo per allentare la tensione. Se hai interesse, voglia e pazienza, magari vedrai anche quel lato lì. Non metto tutto nelle tue mani, io senza snaturarmi, vorrei provare a uscire un po' dal guscio.

Gianmarco ha quindi commentato il mancato bacio: "Siamo stati bene, ma ho notato che quando mi sono avvicinato, smorzavi tutte le tensioni che c'erano. Come se sviassi, questa cosa mi blocca. Qui non ci stiamo solo per ridere e scherzare".