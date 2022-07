“Totti una sera a cena”, il programma Blob dedica uno speciale all’ex Capitano e a Ilary Blasi Il programma Blob dedicherà una puntata a Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo speciale andrà in onda sabato 30 luglio e si chiamerà “Totti una sera a cena”, un racconto in chiave ironica dei due personaggi più chiacchierati del momento.

A cura di Elisabetta Murina

Blob dedicherà uno speciale alla coppia più chiacchierata del momento: Ilary Blasi e Francesco Totti. La puntata andrà in onda sabato 30 luglio su Rai3 e il titolo è Totti una sera a cena, un racconto che ripercorrerà la storia del calciatore della Roma e dell'ex velina, dai social agli spot pubblicitari. Il tutto in chiave ironica.

Cosa racconterà "Totti una sera a cena"

Lo speciale racconterà in chiave ironica, come è tipico del programma ideato da Angelo Guglielmi, la figura di Francesco Totti e quella di Ilary Blasi, il calciatore e l'ex velina (poi diventata conduttrice), che di recente hanno annunciato ufficialmente la decisione di separarsi dopo una more lungo quasi 20 anni. Nel corso della puntata, curata da Alberto Piccinini, Blob fruga nei suoi archivi per raccontare la coppia in versione divertente e inedita, dai social agli spot pubblicitari. Ritrova il Totti "benzinaio" e il capotreno, il maglio e il vigile e immagina la sit com tante volte annunciata ma mai realizzata per davvero. Con tanto di sigla, la celebre usata da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, in questo caso rimessa in musica da Ennio Morricone.

La separazione tra Totti e Ilary Blasi e la presenza di Noemi Bocchi

L'ex capitano della Roma e la conduttrice hanno annunciato ufficialmente la separazione con due comunicati distinti, dai quali è emersa la volontà comune di tutelare i figli avuti insieme. Le indiscrezioni sulla nuova vita di Totti continuano a farsi sempre più presente e con un nome ormai certo: Noemi Bocchi. Pare che i due si conoscessero già dall'ottobre 2021, stando a quanto emerge da video e foto pubblicate di recente che ritraggono il calciatore nello stesso locale con l'x moglie e la presunta amante. Il proprietario del locale romano, Alex Nuccetelli (ex protagonista di Temptation Island insieme alla compagna), raggiunto da Fanpage.it, ha spiegato però che il Pupone volesse la moglie al suo fianco quella sera.