Tina Cipollari balla con Fabio a Uomini e Donne per infastidire Gemma Galgani, la dama: "Abituata agli show" Nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 13, il ballo tra Tina Cipollari e Fabio Cannone, il cavaliere che stava frequentando Gemma Galgani, ha infastidito la dama. Nel frattempo, sui social si fa il tifo per l'opinionista.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda venerdì 13 il gesto di Tina Cipollari nei confronti di Fabio Cannone, ex love interest di Gemma Galgani. Quando i due si sono scatenati in un ballo sulle note di Mezzo Rotto di Alessandra Amoroso e BigMama, le telecamere hanno inquadrato le eloquenti espressioni della dama. Il video della loro performance ha fatto il giro dei social, accolto con favore dagli utenti: "Senza Tina Cipollari questo programma sarebbe un flop".

Tina Cipollari balla con Fabio Cannone, la reazione di Gemma Galgani

Ben piantata nel centro degli studi di Uomini e Donne, Tina Cipollari avanza una richiesta a Maria De Filippi: "Vorrei invitare Fabio a ballare, lo vedo lì da solo, assorto nei suoi pensieri negativi nei confronti di chi sappiamo". Il riferimento, neanche a dirlo, Gemma Galgani. Quando Maurizio chiede di scendere in pista con la dama, l'opinionista lo ferma: "Gemma sta facendo la preziosa? Lasciamola lì allora". Al termine della loro esibizione di ballo, Maria De Filippi chiede un commento a Gemma Galgani: "Non sto piangendo. Mi piace lo spettacolo, sono una donna di teatro e gli spettacoli mi sono sempre piaciuti. Fanno parte del mio DNA".

Il ballo di Tina Cipollari e Fabio Cannone virale sui social

"Uomini e Donne è casa mia" spiegava Tina Cipollari a Francesca Fagnani. E la conferma sembra arrivare anche sui social, dove in queste ore gli utenti stanno commentando il video del suo ballo con Fabio Cannone: "Può esserci Uomini e Donne senza Maria De Filippi, ma non può esserci uomini e donne senza Tina Cipollari".

Nella puntata di martedì 10 dicembre di Belve, l'opinionista aveva parlato del suo ruolo all'interno del dating show di Maria De Filippi: "Questo mestiere l'ho inventato io. Guardando gli altri opinionisti mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate. La mia erede? Non ci può essere, neanche se mi clonano". Aveva poi colto l'occasione per criticare Gemma Galgani, definendola una "donna inutile" e per svelare alcuni retroscena del programma: "A microfoni spenti dico battute pesanti che fanno ridere ma che non vanno bene per la fascia oraria. Spesso mi chiudono il microfono".