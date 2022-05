“Ti infilerò il fucile in bocca”, le minacce del trapper a Valerio Staffelli: cosa sta succedendo Il cantante, dopo i servizi di denuncia del volto di Striscia, responsabile delle consegne del Tapiro d’oro, ha continuato a inveire contro di lui e contro Rebecca. Ecco cosa sta succedendo.

Lo scorso 25 aprile e 2 maggio 2022 è scoppiato il caso Mr Rizzus a Striscia la Notizia. Il trapper monzese, autore di strofe piene di violenza nei confronti delle donne, si era rivolto in particolare a Rebecca, la figlia di Valerio Staffelli. La rima faceva così: "20900 delinquenti, scopiamo la figlia di Staffelli".

I fatti

Il cantante, dopo i servizi di denuncia del volto di Striscia, responsabile delle consegne del Tapiro d'oro, ha continuato a inveire contro di lui e contro Rebecca. Sui social network, infatti, insulti e minacce, anche imbracciando armi da fuoco: "Valerio infame, ti infilerò quel fucile in bocca", così ha scritto Mr Rizzus su Instagram (come da fotogramma). Il caso è finito in tribunale e sono state presentate tre interrogazioni parlamentari presentate sul caso, di cui una della ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Gli aggiornamenti

Quella tra la famiglia Staffelli e il trapper è una storia che purtroppo parte dal 2019. Infatti, già in quell'anno Rebecca Staffelli denunciò il trapper che risponde al nome di Simone Rizzuto per una serie di video che, a distanza di tre anni, sono ancora online. È stato solo dopo l'intervento della trasmissione satirica di Canale 5 (ora condotta dal tandem Gerry Scotti-Michelle Hunziker), che il procuratore di Monza Claudio Gittardi avrebbe fatto sapere che il trapper sarebbe "indagato per diffamazione". Tra i capi d'accusa al vaglio ci sarebbero anche quelli di "minacce" e "istigazione a delinquere", che secondo Striscia la Notizia sarebbero scomparsi nel nulla. Gli aggiornamenti sulla vicenda riguarderebbero proprio questo aspetto. Infatti, il team legale di Rebecca Staffelli ha chiesto accesso al fascicolo del provvedimento che, stando a quanto rivelato da Valerio Staffelli, "non è disponibile per gli avvocati di mia figlia, essendo all’attenzione dello stesso Gittardi".