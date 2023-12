“Ti faccio sparare!”: minacce e botte a Vittorio Brumotti durante un servizio a Napoli L’inviato di Striscia la Notizia stava documentando gli abusi dei parcheggi per disabili ma si è invece ritrovato coinvolto in una rissa tra due famiglie: minacce e botte in un tutti contro tutti.

Una nuova aggressione ai danni di Vittorio Brumotti nella zona di Napoli, a Barra. Mentre l'inviato era intento a documentare gli abusi dei parcheggi per disabili, quello che doveva essere un reportage per documentare la cattiva condotta delle persone si trasforma in qualcosa di più. Brumotti, infatti, si ritrova in mezzo a una rissa tra due famiglie. Una delle persone coinvolte, però, afferra un crick e tutto degenera rapidamente.

L'aggressione a Barra, periferia est di Napoli

Nel corso dello scontro, la situazione si aggrava quando uno degli uomini coinvolti afferra un crick, minacciando e urlando contro l'altro coinvolto. In un gesto coraggioso, l'inviato di Striscia la Notizia interviene per separare i contendenti nel tentativo di riportare la calma. Tuttavia, la minaccia si fa più seria quando l'individuo "armato" del crick proclama: "Devo ucciderlo! Tu non sai di chi sono cugino! Ti faccio sparare!", lasciando intendere collegamenti con ambienti criminali locali. Il momento diventa ancor più surreale quando la presunta vittima, forse rendendosi conto della pericolosità dell'aggressore, si avvicina, chiede scusa e bacia il suo aggressore.

Il servizio completo in onda questa sera a Striscia

Una situazione, quella documentata da Vittorio Brumotti, che ha dell'incredibile e che mette in luce tutte le tensioni e le dinamiche complesse di chi vive in quella zona di Napoli, in piena periferia a est del centro. Il servizio completo sull'incidente, registrato da Vittorio Brumotti, sarà trasmesso questa sera su Striscia la Notizia su Canale 5 alle ore 20:35. Un'inchiesta che ancora una volta solleva questioni sulla sicurezza e sulla presenza di criminalità in alcune zone della città partenopea, evidenziando il coraggio dell'inviato che più volte si è ritrovato a documentare e affrontare situazioni pericolose come questa.