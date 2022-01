Teresanna Pugliese attacca Armando Incarnato a Uomini e Donne: “Non uscirei mai con te” Nella puntata di Uomini e Donne oggi è andato in scena un duro scontro tra Teresanna Pugliese e Armando Incarnato. L’opinionista non condivide le parole e il comportamento del Cavaliere.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne ed ha visto Armando Incarnato, Cavaliere del Trono Over, protagonista al centro dello studio. Ha avuto un battibecco con Gloria, la donna che sta conoscendo: dopo averla accusata di essere incoerente, la Dama ha deciso di chiudere ogni rapporto aprendo ulteriori polemiche. Teresanna Pugliese, attuale opinionista del dating show al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti, è intervenuta nel discorso per esprimere la sua opinione sul Cavaliere napoletano. Tra i due è scoppiato un'acceso scontro.

Cosa ha fatto infuriare Teresanna

A far litigare e chiudere ogni rapporto tra Armando e Gloria sarebbe un incomprensione nata per ‘carezze‘ che si sarebbero scambiati durante la loro ultima uscita. Il Cavaliere in puntata ha spiegato di essersi scambiato baci e carezze, alcuni quasi spinti, con la Dama: "Una persona che si fa baciare sul collo e…", ha confessato senza proseguire il racconto. È intervenuta Maria De Filippi sostenendo di aver capito a cosa si riferisse il napoletano, dispiaciuto che Gloria stesse sminuendo l'accaduto.

L'attacco ad Armando Incarnato

È andato in scena uno scontro tra Teresanna e Armando nella puntata di Uomini e Donne oggi. L'ex tronista, oggi opinionista del programma, non condivide il comportamento del Cavaliere napoletano e chiamata a dare un parere sul percorso, ha confessato: "Armando a me non piace proprio. Hai toccato un livello bassissimo nei confronti di una donna. Non puoi giudicarla" riferendosi al caso “carezze” che coinvolge Gloria. Il napoletano ha replicato immediatamente: "Dai Teresanna per favore", facendo infuriare la concittadina che ha subito detto "Non ti rivolgere così a me che giri le spalle, sei un maleducato". L'atmosfera si è fatta ancora più bollente quando la Pugliese ha continuato alzando la voce: "Mi dispiace per le donne che escono con te, io non uscirei mai con te. Stai da 5 anni qua dentro, sei l'ultimo che può giudicare chi prende in giro e chi no. Sei un egocentrico". Armando non ha cambiato idea su Gloria sostenendo ancora che la Dama lo abbia preso in giro non dicendo al verità sul loro rapporto.