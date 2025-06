video suggerito

Tensioni tra Dino e Ahlam sull'ultima spiaggia dell'Isola, lei: "Convivenza difficile, vuole avere sempre ragione" Non è iniziata nel migliore dei modi la convivenza tra Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sull'ultima spiaggia dell'Isola. Dopo l'eliminazione, si sono trovati a convivere distanti dal resto del gruppo. Lei davanti alle telecamere del reality ha ammesso: "La convivenza è difficile nonostante io abbia una enorme pazienza".

A cura di Gaia Martino

Sono trascorse solo poche ore dal loro arrivo sull'ultima spiaggia, e già la convivenza sembra tentennare. Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sono stati eliminati dal televoto nella puntata dell'Isola dei Famosi ieri sera, mercoledì 4 giugno, ma per loro è arrivata l'opzione ultima spiaggia. Per un periodo non specificato, vivranno insieme su un'altra isola dell'Honduras, lontani dal resto del gruppo. In alcune clip pubblicate dal profilo Instagram del reality hanno raccontato le loro prime impressioni, non positive.

Le parole di Ahlam El Brinis contro Dino Giarrusso

Ahlam El Brinis ha commentato davanti alle telecamere dell'Isola dei Famosi la sua convivenza con Dino Giarrusso. Stando alle parole della modella e volto di SportItalia, il naufrago "non è il miglior compagno" che avrebbe scelto come spalla per la sua seconda possibilità all'Isola. "Sono qui con Dino, se devo essere sincera, non è il miglior compagno che avrei voluto qui. Vuole sempre avere ragione, vuole a tutti i costi far sentire solo e unicamente la sua parola, so che la convivenza sarà difficile nonostante io abbia una enorme pazienza", le parole.

"Mi sarebbe piaciuto stare qui da solo"

Dino Giarrusso avrebbe preferito, addirittura, stare da solo sull'ultima spiaggia, anziché in compagnia di Ahlam El Brinis, eliminata dal televoto flash aperto durante la puntata in diretta ieri sera su Canale5. Il giornalista ha spiegato che avrebbe voluto dimostrare a se stesso e a chi lo guarda da casa che sa cavarsela anche da solo. Queste le sue parole:

Non so come funzionerà, quanto resteremo, ho accettato di continuare perché ho un patto con mia moglie. Quasi quasi mi dispiace che sia arrivata Ahlam, non perché non sto bene. Ma mi sarebbe piaciuto stare qualche settimana da solo e dimostrare a me stesso e agli altri che posso farcela da solo, in una situazione così complessa.