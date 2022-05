Tennis, Formula 1, atletica e calcio: Sky Sport fa il pieno di eventi per l’estate del 2022 In occasione della partenza degli Internazionali BNL d’Italia Sky ha presentato la programmazione estiva del 2022, ricca di eventi tra cui i mondiali di atletica, quelli di volley, i motori e la novità Coppa Davis di tennis, disponibili On demand su Sky e NOW.

A cura di Andrea Parrella

Se quella del 2021 è stata un'estate che ha costretto gli appassionati di sport a pericolose gincane per poter seguire tutti gli eventi, quella del 2022 non sarà noiosa. Di certo non per gli abbonati Sky Sport, che in pochi mesi avranno modo di assistere ad una quantità enorme di eventi sportivi, dalla Formula 1 al tennis, dai campionati del mondo di volley maschili (dal 26 agosto all’11 settembre) e femminili (dal 23 settembre al 15 ottobre), gli europei di calcio femminile (6 al 31 luglio), i mondiali di atletica (dal 15 al 24 luglio), i campionati Europei di nuoto a Roma. Il tutto preceduto dagli eventi che segnano la fine della stagione calcististica (finali di Champions League, Europa League e Conference League). Un calendario ricco di appuntamenti che si potranno seguire On demand su Sky e NOW.

Il tennis al centro

In occasione degli Internazionali BNL d'Italia, di scena al Foro Italico di Roma dal 9 al 15 maggio, Sky ha presentato i progetti per i prossimi mesi, che sono proprio nel segno del tennis, una delle discipline su cui ha puntato di più negli ultimi mesi, sia per l'attenzione mediatica riservata a una competitiva generazione di atleti italiani (la finale di Berrettini a Wimbledon, primo italiano nella storia a raggiungere questo traguardo), che per le ATP Finals di Torino che torneranno il prossimo novembre. Una grande novità anche per gli appassionati di tennis: le qualificazioni e le fasi finali della Davis Cup per la prima volta e fino al 2024 su Sky, con protagonista l’Italia del capitano Filippo Volandri.

Dai motori al basket, fino al padel

Ricca di eventi sarà la stagione dei motori, con in primo piano il ritorno ai vertici della Ferrari in F1 e la nuova generazione dei piloti italiani in MotoGP. Così come quella del basket, dalle Finals NBA al via dal 2 giugno, Turkish Airlines EuroLeague con la Final Four dal 19 al 21 maggio e la finale di 7Days EuroCup con la Virtus Bologna protagonista questo mercoledì contro il Bursaspor. E ancora il golf con i restanti “Major” della stagione, la pallanuoto (Final Eight di LEN Champions League da Belgrado dal 2 al 4 giugno), rugby, padel con il World Padel Tour (con la tappa romana di fine maggio al Foro Italico che è uno dei principali tornei al mondo), hockey su ghiaccio NHL, baseball MLB.

I contenuti originali Sky

Le novità e le certezze

Ci sarà inoltre spazio per i nuovi contenuti originali di Sky, affidati a Federico Buffa, Matteo Marani e Giorgio Porrà. Il primo dedicherà tre puntate a Enzo Bearzot, a 40 anni dalla vittoria del mundial spagnolo. Marani invece racconterà il travagliato fallimento del Parma, datato 2003. Giorgio Porrà con “L’Uomo della Domenica” dedicato a “Gilles Villeneuve – L’aviatore”. Subito dopo gli Internazionali arriva invece "Una squadra", il documentario diretto da Domenico Procacci e dedicato all'impresa in Coppa Davis dell'Italia nel 1976. Le novità si legano alla tradizione e così dal 6 giugno torna anche l'appuntamento storico con “Calciomercato – L’Originale”, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.