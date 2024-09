video suggerito

Tali e Quali non andrà in onda il sabato sera, la Rai cerca uno show per sfidare C'è Posta per Te Tali e Quali, lo spin off dello storico programma condotto da Carlo Conti, a gennaio 2025 non andrà in onda su Rai1, per permettere al direttore artistico del Festival di occuparsi di Sanremo. Toccherà trovare uno show che contrasti la presenza di C'è Posta per Te su Canale 5 in prima serata.

A cura di Ilaria Costabile

La stagione televisiva autunnale non è ancora iniziata, ma i palinsesti sembrano essere piuttosto ballerini, dal momento che in Rai non sono pochi i cambiamenti verificatisi nel corso di quest'ultimo anno. Se il 2024 si concluderà con una sfilza di programmi già testati dal pubblico, il problema si presenterà nel 2025 quando, con molta probabilità, sarà necessario trovare uno show che possa contrastare l'annosa presenza di C'è Posta per Te, punta di diamante Mediaset al sabato sera che, da anni ormai, sembra essere imbattibile.

La Rai alla ricerca di uno show del sabato sera

Stando a quanto riportato su Dagospia, a gennaio 2025 lo spazio lasciato per Tali e Quali, lo spin off dell'arcinoto Tale e Quale Show, dovrà essere occupato da un altro programma. Poiché la conduzione, ovviamente, era affidata a Carlo Conti, con l'avvicinarsi del Festival di Sanremo gli impegni per il direttore artistico sarebbero stati davvero troppi da gestire, ragion per cui si è pensato di rinunciare alla versione Nip del programma che, d'altronde, non faceva ascolti da capogiro, quanto meno non paragonabili al successo della versione originale. La rete ammiraglia della tv pubblica, quindi, resta orfana di uno show che possa intrattenere il pubblico del sabato sera. Sarà necessario trovare qualcosa di brillante e anche nuovo, che possa stuzzicare la curiosità degli spettatori, altrimenti fedelissimi alla proposta di Canale 5: l'appuntamento con C'è Posta per Te.

La collaudata staffetta Mediaset

Ormai il calendario Mediaset è scandito dalla presenza degli intoccabili programmi condotti da Maria De Filippi. Se da settembre si parte con Tu si que Vales, che sfida l'amatissimo Ballando con le stelle su Rai1, dopo un breve intermezzo di qualche show pensato per un paio di puntate al sabato sera, il nuovo anno si inaugura con C'è Posta per Te, che si protrae fin quando la classe di Amici non è pronta per dare inizio all'atteso serale. Una staffetta ormai collaudata da anni, che fidelizza il pubblico e che scandisce i tempi di una televisione