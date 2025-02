video suggerito

Striscia, Pinuccio e gli scoop su Sanremo: una storia da 15 milioni di visualizzazioni Tutte le volte che Striscia la Notizia ha fatto notizia con Sanremo: l'ultima con Pinuccio che ha anticipato la vittoria di Olly. Uno scoop record da 15 milioni di visualizzazioni.

Tutti cantano Sanremo, compresa Striscia la Notizia. La storia degli scoop del tg satirico sul Festival è piena di eventi e notizie che hanno generato curiosità, ascolti e – da quando esistono i digital device – tantissime visualizzazioni. È il caso dell'ultimo scoop, quello di Pinuccio che anticipa a TeleBari la vittoria di Olly, grazie al fatto di essere rappresentato da Marta Donà.

I dati record di Striscia la Notizia

Striscia la notizia ha comunicato i dati record rilevati dal team social del programma, supervisionato da Vittoria Ricci: più 321.995.245 visualizzazioni su tutte le piattaforme, più di 14.300.000 interazioni tra like, commenti e condivisioni. Tra i contenuti più cliccati, il video in cui Pinuccio anticipa il vincitore del Festival con 15.6 milioni di visualizzaizioni in totale (8 milioni circa, al momento, solo su Instagram).

Tutte le volte che Striscia la Notizia ha fatto notizia con Sanremo

Il tg satirico di Antonio Ricci si è distinto negli anni per aver anticipato con successo i vincitori del Festival della canzone italiana, in alcuni casi anche utilizzando metodi creativi e originali per comunicare le sue previsioni. La prima volta risale al 1990, quando Ezio Greggio e Raffaele Pisu annunciarono con precisione l'intero podio, che vide trionfare i Pooh, seguiti da Toto Cutugno e dal duo Minghi-Mietta. Nel 1995, fu ancora Greggio a predire, attraverso una battuta apparentemente casuale, la vittoria di Giorgia alla 45esima edizione della kermesse.

Lello Arena e Enzo Iacchetti e l'indovinello su Ron.

L'anno successivo, nel 1996, Enzo Iacchetti escogitò un ingegnoso stratagemma per eludere possibili interferenze: utilizzò un acrostico cinematografico. Annunciò infatti che avrebbe girato un film con "Rosa Fumetto, Lino Banfi e Vince Tempesta". Solo il lunedì successivo alla finale venne svelato l'enigma: le iniziali componevano "RosaLino Vince", riferimento al nome completo di Ron, effettivo vincitore della manifestazione. Nel 1997, Iacchetti si superò con un'altra previsione criptica, annunciando che avrebbero vinto "Bau bau, micio micio". Il riferimento era ai Jalisse che, in un'intervista rilasciata proprio a Striscia, avevano spiegato come il loro nome non avesse un significato specifico, ma evocasse suoni onomatopeici come "glu glu glu" o, appunto, "micio micio, bau bau".

Luciano Quaggia anticipò la vittoria di Alexia nel 2003.

L'ultima previsione risale al 2003, quando il programma adottò un approccio più formale: l'avvocato Ugo Cerruti, che sosteneva di conoscere in anticipo il nome del vincitore, depositò presso il notaio Luciano Quaggia, alla presenza dell'inviato Jimmy Ghione, un atto pubblico che indicava Alexia come vincitrice. Anche in questo caso, la previsione si rivelò corretta.