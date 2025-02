Pinuccio annunciò la vittoria di Olly a Sanremo: “Ho saputo che vince lui, bisogna chiedersi sempre chi c’è dietro”

video suggerito

Un nuovo capitolo si aggiunge alle polemiche post Festival di Sanremo 2025. Striscia la Notizia ha diffuso un video che sta facendo discutere: l'inviato Pinuccio, durante una trasmissione su Telebari registrata il 5 febbraio e andata in onda il 7, aveva anticipato la vittoria di Olly: "Bisogna sempre chiedersi chi c'è dietro un artista che alla fine vince".

La "profezia" di Pinuccio: "Non so nemmeno chi è, ma vince Olly"

"Quest'anno vince Olly. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui", aveva dichiarato Pinuccio, suscitando lo stupore dei conduttori in studio. Una previsione che si è poi rivelata esatta, alimentando i dubbi sulla trasparenza della competizione. La diffusione di questo video, a Festival concluso, si inserisce in un dibattito più ampio e sulle tantissime polemiche che, come ogni Sanremo che si rispetti, ci sono state: dalle posizioni in classifica alle accuse di un "festival di destra" alle quali lo stesso Carlo Conti poi ha replicato.

Il riferimento a Marta Donà

Nel corso dell'intervento televisivo, l'inviato di Striscia aveva anche sollevato interrogativi più ampi sul meccanismo delle vittorie sanremesi: "Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c'è dietro… andate a vedere chi c'era dietro il vincitore dell'anno scorso", aveva suggerito, lasciando intendere quello che poi si è effettivamente verificato, ovvero la vittoria dell'ennesimo artista gestito da Marta Donà. La diffusione di questo video si inserisce in un dibattito più ampio sul Festival di Sanremo e sulla gestione del voto e sulla trasparenza del sistema di votazione, che ha visto proprio Olly trionfare nella 75ª edizione del Festival. Domande che aveva posto anche Fanpage.it durante le varie conferenze stampa che si sono avvicendate nei giorni del Festival di Sanremo.