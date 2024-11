video suggerito

Stefano Tediosi scopre il bacio tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice al Grande Fratello: “Sono scioccato” Continuano a emergere nuovi sviluppi sulla dinamica tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi al Grande Fratello. Questa mattina, il napoletano aveva rivelato che tra lui e la sua ex fosse scattato un bacio sotto le coperte e ora la notizia è stata riferita a Stefano da Jessica Morlacchi. La reazione dell’ex tentatore: “Ci rimarrei male, devo mettere insieme i pezzi del puzzle”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Continuano a cambiare gli scenari nella casa del Grande Fratello in relazione al triangolo amoroso tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Quest'ultimo e la ragazza si frequentano da circa un mese, da quando lei ha deciso di interrompere la sua relazione con Alfonso, suo ex storico. Stamattina, però, proprio lui aveva rivelato a Jessica Morlacchi di aver baciato la sua ex fidanzata sotto le coperte: "Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi", le parole del napoletano. Adesso, Stefano sembra essere venuto a conoscenza del bacio proprio dalla cantante romana e confidandosi con Luca Giglioli ha detto: "Sono scioccato, c'è da mettere insieme i pezzi del puzzle".

La reazione di Stefano al bacio tra Federica e Alfonso

Come rivelato dallo stesso Stefano, a informarlo sul bacio tra i due ex fidanzati era stata qualche ora prima Jessica Morlacchi. Durante una chiacchierata in giardino avvenuta pochi minuti fa, il milanese si è sfogato con Luca Giglioli su quanto appreso: "Io sono scioccato, Jessica mi ha detto di non fare macello, però ci rimarrei. C'è da mettere insieme i pezzi del puzzle. Lei mi ha detto di fare domande dirette a Federica, ricordandomi che se dovesse dirmi di no lo farebbe perché ha vent'anni e può essere spaventata nel dirmelo, ma mi ha assicurato che è successo".

A quel punto, Giglio ha risposto: "Bisogna avere con calma un confronto in tre e si discute sulla verità. Devi cercare di capire se è successo e quando è successo, per capire in che posizione Federica ti mette. Se è successo, è inaspettata come cosa, non so come commentarla". L'ex tentatore ha poi parlato dei problemi di coppia di cui era a conoscenza tra Federica e Alfonso: "Secondo me, se lei avesse avuto la possibilità di aprirsi di più con altre persone, questa situazione in cui sono sarebbe uscita prima, visto che la prima volta che ha avuto a che fare con persone che le hanno fatto aprire la mente si è lasciata".

Il ruolo di Jessica Morlacchi nel triangolo amoroso

Jessica Morlacchi sta cercando di mediare il più possibile per far sì che la situazione tra Federica, Alfonso e Stefano si chiarisca in modo pacifico. Non è ancora chiaro, però, se la romana parteggi per il napoletano o per l'ex tentatore visto che, solo poche ore fa, era stata proprio lei a spingere Alfonso a andare a consolare Federica durante un suo momento di debolezza.

Vedendo l'ex fidanzata piangere, il napoletano si era commosso e a quel punto, Morlacchi gli aveva consigliato di andare da lei: "Tu hai un amore grande, dobbiamo capire che bisogna fare. Vai da lei e dille che tu sei un punto di riferimento. Il Grande Fratello è una cosa bella ma vi può anche fare un cu*o così a livello di emozioni". Un suggerimento prontamente recepito dal ragazzo, che si era recato dalla sua ex. Dopo qualche ora, però, la stessa Jessica è andata da Stefano a riferire il bacio tra i due ex fidanzati.