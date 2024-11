Federica Petagna e Alfonso D’Apice si sono baciati al Grande Fratello: “Sotto le coperte, lo ha voluto lei”

video suggerito

Alfonso D’Apice e Federica Petagna si sono baciati al Grande Fratello. L’indiscrezione arriva dall’ex protagonista di Temptation Island che ha rivelato a Jessica Morlacchi quanto accaduto con la sua ex fidanzata proprio sotto l’occhio delle telecamere del reality. Una coperta posizionato strategicamente, tuttavia, ha impedito alla regia di riprendere la scena.

Il bacio tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna

Alfonso, che non ha mai nascosto di essere ancora innamorato della ex fidanzata, ha raccontato che Federica lo avrebbe baciato il giorno prima dell’ingresso di Stefano Tediosi nella Casa. “Se mi vedi così non è per Stefano”, ha chiarito Alfonso spiegando all’amica i motivi della sua confusione, “Non voglio metterla in difficoltà”. Quando Jessica gli ha chiesto se si fossero baciati, Alfonso ha confermato per poi aggiungere che sarebbe stata lei a cercarlo. “Io do valore alle cose. Ed è ovvio che sono un po’ spiazzato. Però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. È successo qui a letto sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi. Adesso capite perché ieri mi ero un po’ arrabbiato e poi mi sono isolato”.

Jessica Morlacchi ad Alfonso D’Apice: “Smetti di tutelare Federica, non è tua figlia”

Il consiglio migliore che Alfonso potesse ricevere in una situazione tanto ingarbugliata è arrivato dall’amica Jessica che ha chiesto al coinquilino di smettere di tutelare la sua ex, affinché possa essere lei a spiegare il motivo di certi atteggiamenti. “Questo cambia tutto”, ha aggiunto Jessica, “Scusami se ti ho fatto domande a bomba, ma era per capire i tuoi comportamenti di questi giorni. E grazie al cavolo che tu sei arrabbiato, lo sarei anche io e lo sarebbero tutti. Prima fai così, poi mi baci e poi stai con questo? Ok che tu la vuoi tutelare, ma non è tua figlia. Tu devi pensare alle cose tue. Non è mettere in cattiva luce. Guarda che è normale pensare ‘ci siamo riavvicinati e poi adesso questa ricambia’”. Alfonso non sa ancora che, qualche giorno dopo, mentre lui si trovava in un’altra camera, Federica ha baciato anche Stefano.