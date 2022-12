Stefano De Martino: “Da giovane ho usato poco il preservativo, oggi vi dico di consumarne scatole” A La conferenza stampa, nuovo programma su RaiPlay, De Martino racconta con pentimento ai ragazzi di un liceo i suoi primi rapporti: “Facevo spesso il salto della quaglia, è pericolosissimo e vi consiglio assolutamente il preservativo”.

A cura di Andrea Parrella

Stefano De Martino in ogni dove. Il conduttore è ormai un punto di riferimento della Rai, soprattutto nell'ottica di quel tentativo attraverso il quale l'azienda prova a creare una cerniera tra generazioni. Ecco perché, mentre parte con la seconda edizione del suo Bar Stella, al via il 29 novembre su Rai2 in seconda serata, De Martino è stato anche ospite di La Conferenza Stampa, nuovo esperimento per RaiPlay targato Giovanni Benincasa.

De Martino ospite di La conferenza stampa

Si tratta di una vera e propria conferenza stampa in cui il protagonista si mette a disposizione delle domande di studentesse e studenti di un liceo, che in libertà pongono qualsiasi tipo di curiosità. Nel caso di De Martino, che ha inaugurato la trasmissione, si sono sbizzarriti spaziando dai fatti più noti a quelli di gossip, la carriera, ma anche cose più intime. Qualcuno gli ha chiesto quale sia stata la donna con cui sia stato meglio in intimità e il conduttore non ha avuto dubbi: "La donna con cui è meglio è quella che ho sposato, l'ho sposata soprattutto per questo".

Stefano De Martino e la verginità persa a 14 anni

Ancora più intima e delicata la domanda di una delle ragazze presenti in sala, che ha chiesto a De Martino se, nei primi anni di esperienze sessuali ("ho perso la verginità a 14 anni", ha detto) abbia usato il preservativo ho adottato il metodo del cosiddetto salto della quaglia. Senza nascondersi, De Martino ha ammesso: "Salto della quaglia". "Non si fa", lo ha redarguito la ragazza.