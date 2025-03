video suggerito

Stefania Orlando in lacrime con Lorenzo Spolverato al GF: "Non volevo farti del male, potresti essere mio figlio" Stefania Orlando questa mattina ha fatto un passo verso Lorenzo Spolverato al GF. Tra le lacrime si è scusata per averlo ferito: "Non voglio vedere la gente che sta male per colpa mia", le parole. Poche ore prima il modello saltava sul letto della sua inquilina con le scarpe per dispetto, ma a lei ha risposto: "Non penso che tu fuori da qui sia cattiva e vipera".

A cura di Gaia Martino

Dopo averlo accusato di essere un arrogante stratega, Stefania Orlando ha fatto un passo verso Lorenzo Spolverato per chiarire con lui gli ultimi scontri accesi nella casa del Grande Fratello. A poche ore dalla puntata in diretta su Canale 5 in programma per stasera e dopo il gesto del modello milanese che ha fatto storcere il naso a molti, la showgirl – forse inconsapevole di quanto accaduto poche ore prima – in lacrime ha chiarito la sua posizione prima di abbracciarlo.

L'abbraccio tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato

Stefania Orlando nelle ultime ore ha fatto un passo verso Lorenzo Spolverato nel tentativo di mettere un punto ai ripetuti scontri. "Volevo dirti una cosa. Spero che tu abbia capito che al di là di quello che posso dirti come giocatore, non c'entra niente con la persona. Non ti sei risparmiato per niente in questo reality, non penso nulla di male sul personale. Vorrei che questo fosse chiaro. Giudico il tuo modo di fare gioco, ma non ha nulla a che vedere con il Lorenzo essere umano" ha dichiarato la concorrente visibilmente provata. "Speravo che fosse già chiaro. Volevo che tu sapessi questo. Una cosa è il gioco, e una cosa è la vita. Mi è piaciuta tua mamma, era importante per me dirtelo. Sei una persona che a questo programma ha dato tanto, però se non mi piacciono alcune situazioni non significa che tu sia un essere umano falso" ha continuato. Spolverato si è avvicinato per commentare le sue parole: "È soggettivo, è giusto che tu abbia un punto di vista. Questa cosa ti fa onore". La Orlando ha allora risposto: "Non voglio vedere la gente che sta male per colpa mia. Ti ho visto in difficoltà". "È reciproco, è un gioco" ha continuato il modello prima che Stefania scoppiasse in lacrime: "Potresti essere mio figlio, mi dispiace". Spolverato, abbracciandola e sorridendole, ha così aggiunto: "Non penso che tu fuori da qui sia cattiva e vipera, forse sei una viperella, ma funziona. È un gioco".

Poche ore prima Lorenzo Spolverato saltava sul letto di Stefania con le scarpe

Poche ore prima di abbracciare la sua inquilina, però, Lorenzo Spolverato saltava sul suo letto con le scarpe. Con le risate di Chiara, Shaila e Zeudi di sottofondo, Spolverato si è divertito a fare i dispetti alla Orlando con la quale nelle ultime settimane ha ripetutamente litigato.