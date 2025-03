video suggerito

Grande Fratello, Stefania Orlando contro Lorenzo Spolverato: "Arrogante, hai finto la crisi con Shaila" Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando sono stati protagonisti di un acceso diverbio nella casa del Grande Fratello.

A cura di Daniela Seclì

Stefania Orlando non ha mai nascosto la sua diffidenza nei confronti di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello li ha persino accusati di avere finto di nascondere chissà quale segreto pur di attirare l'attenzione su di loro. In queste ore, in uno scontro con la coppia, ha avuto modo di ribadire il suo punto di vista.

Stefania Orlando non crede alla crisi tra Shaila e Lorenzo

Stefania Orlando, nel corso di un confronto con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ha detto chiaramente di non credere alla loro crisi. È convinta che si tratti solo dell'ennesima sceneggiata per assicurarsi i riflettori puntati addosso:

Io guardo i fatti: voi dite che state in crisi e invece state più uniti di prima. Scherzate e ridete. Una coppia in crisi io la vedo in un altro modo. Se vivete questa crisi così, io la metto in dubbio. Lorenzo, io ho fatto una mia analisi, tu puoi accettarla o meno. A me non sembrate una coppia in crisi.

Jessica Morlacchi ha dato ragione a Stefania: "Quando facevate le capriole sui divani, anche io – che sono sempre stata zitta e non mi sono mai esposta in questa cosa – ho detto che quando io mi sono ritrovata a prendere le distanze dal mio fidanzato e c'erano dei problemi, sicuramente non stavo così". Shaila Gatta si è difesa: "Non avete mai vissuto una relazione al Grande Fratello", attribuendo dunque al contesto questo modo bizzarro di gestire il loro rapporto. Inoltre, la ballerina ha precisato: "Noi non siamo in crisi, abbiamo scelto di chiuderla che è diverso".

Lo scontro tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato, poi, ha accusato Stefania Orlando di avere detto di non avere nulla da imparare da loro. Ma la concorrente ha replicato: "Tu mi hai detto ‘Potresti imparare qualcosa da noi' e io ti chiedo: che cosa devo imparare da te?". Il concorrente allora l'ha invitata a non mentire perché le telecamere avevano ripreso la scena, ma Jessica – che era presente – ha di nuovo dato ragione a Stefania. A questo punto, Lorenzo ha parlato sopra a Orlando, non lasciandola continuare. La concorrente ha concluso: "Sei troppo arrogante, non sei abituato al dialogo".