Stefania Orlando ha lasciato la casa del Grande Fratello: i motivi della decisione temporanea Stefania Orlando ha lasciato la casa del Grande Fratello in via temporanea. La produzione con un comunicato ha fatto sapere le motivazioni della decisione della concorrente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che Stefania Orlando ha lasciato la casa. La sua uscita di scena dal reality condotto da Alfonso Signorini sarebbe solo temporanea. Non è la prima volta che i concorrenti si vedono costretti ad abbandonare il gioco per qualche ora o per alcuni giorni per risolvere questioni personali che avvengono al di fuori.

Perché Stefania Orlando ha lasciato il Grande Fratello

Stefania Orlando ha lasciato la casa del Grande Fratello. Come ha fatto sapere la produzione del reality in onda su Canale5, si tratta solo di una misura temporanea. La concorrente, dunque, presto tornerà in gioco. La motivazione che l'ha spinta a uscire sarebbe da ricondurre a "motivi personali". Nel breve comunicato diffuso dal Grande Fratello si legge:

Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello.

Stefania Orlando e il legame indissolubile con l'ex marito

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 24 febbraio, Stefania Orlando ha preso le distanze da Iago Garcia, spiegando che tra loro non c'è niente di più che un'amicizia. Poi, ha parlato del legame che rimane tra lei e il suo ex marito Simone Gianlorenzi:

Io devo capire, sono certa che nella mia vita arriverà qualcosa di bello anche dal punto di vista sentimentale. Io e Simone ci siamo ritrovati come amici pochi mesi fa, vogliamo far parte uno della vita dell'altro. Dire amico mi fa strano, ma per ora è quello, non voglio crearmi nessuna aspettativa. Mi ha lasciata lui, ma perché io ero diventata intrattabile, mi dava fastidio tutto quello che mi stava intorno, quando sono tornato a essere quella di sempre, era lui che si era allontanato. Non credo che lui avesse trovato un'altra, aveva bisogno di continuare la sua vita da solo.