video suggerito

Stefania Orlando è rientrata nella casa del Grande Fratello: “È tutto sotto controllo, nulla di preoccupante” Lo staff di Stefania Orlando, con una nota pubblicata sul profilo Instagram ufficiale della concorrente, ha fatto sapere che è rientrata in gioco nel reality condotto da Alfonso Signorini. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stefania Orlando è rientrata nella casa del Grande Fratello. Lo fa sapere il suo staff con una storia pubblicata sul profilo Instagram ufficiale della concorrente. Nelle scorse ore, aveva lasciato in via temporanea il reality condotto da Alfonso Signorini. Sono tanti gli spettatori che stanno facendo il tifo per Stefania Orlando e che sono apparsi preoccupati per la decisione della gieffina di lasciare la casa. "Nulla di preoccupante": assicura il suo staff.

Stefania Orlando è rientrata nella casa del Grande Fratello: parla lo staff

Stefania Orlando è tornata nella casa del Grande Fratello. In una storia pubblicata su Instagram, lo staff della concorrente ha rassicurato tutti sulla sua permanenza in gioco: "Stefania è tornata nella casa". Poi, i suoi cari hanno precisato che non è accaduto nulla di grave. Dunque, la decisione di uscire dalla casa non è dipesa da qualcosa di preoccupante:

Tutto sotto controllo, nessun problema, nulla di preoccupante. Grazie per i vostri messaggi di affetto e di interesse: il gioco continua!

Stefania Orlando aveva lasciato il Grande Fratello nel corso della mattinata del 25 febbraio

Nel corso della mattinata di martedì 25 febbraio, Stefania Orlando ha lasciato la casa del Grande Fratello. Come è consuetudine, la produzione ha informato gli spettatori con un breve comunicato, indicando anche i motivi della decisione presa, sebbene non scendendo troppo nei dettagli per rispettare la privacy della concorrente:

Stefania Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello.

A quanto pare, però, è già stato tutto risolto e la concorrente è tornata regolarmente in gioco. Non resta che seguire le prossime puntate del Grande Fratello per scoprire come si evolverà il suo percorso in questa lunga edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.