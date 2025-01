video suggerito

Stefania Orlando a Shaila Gatta al GF: "Furba e poco umile, ne hai di strada da fare per stare in tv" Stefania Orlando al GF ha provato ad avere un confronto con Shaila Gatta dopo la discussione in puntata. La showgirl ha accusato l'ex velina di essere irrispettosa nei confronti degli altri inquilini: "Tu e Lorenzo siete furbi, ma non siete umili".

A cura di Gaia Martino

Dopo l'acceso scontro avuto nella scorsa puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta e Stefania Orlando oggi hanno avuto modo di confrontarsi. La showgirl ha provato a spiegare all'ex velina cosa ha sbagliato invitandola a ragionare e ad avere più rispetto verso gli altri inquilini della casa. "Tu e Lorenzo Spolverato ne avete di strada da fare, siete furbi e poco umili", le parole della Orlando alla Gatta.

Il confronto tra Stefania Orlando e Shaila Gatta

"Posso avere una discussione con le donne, ma sempre rispettandole. Questo non è uno scontro tra donne, è un confronto. Io ho il mio modo di farmi le idee, altri entrano a gamba tesa, ognuno è libero di agire come vuole" ha spiegato Stefania Orlando a Shaila Gatta prima di ribadirle il suo punto di vista sulla sua storia con Lorenzo Spolverato.

"Manchi di rispetto quando ti scambi effusioni in quel modo o quando litigate. Mi viene da pensare che fai di tutto per metterti in mostra. Non è rispettoso per gli altri inquilini che sono nella stessa casa" ha dichiarato alla sua inquilina. L'ex velina si è detta mortificata, ma allo stesso tempo giudicata per la sua storia con Lorenzo: "Noi siamo controcorrente. Ci riusciamo bene a metterci in mostra, allora. C'è un pregiudizio su di noi, siamo una coppia reale, ci stiamo provando. Se dovessimo vedere che fuori duriamo poco, diremo "Ci abbiamo provato". "Da due settimane mi sono distaccata, io dico sempre quello che penso. Sono una persona corretta, non faccio l'amica con persone di cui mi fanno un'idea specifica" ha continuato Stefania. "Io non credo che tu sia corretta. Quando si esce da qua ognuno fa i conti con se stesso. Ti parlo a livello umano, i rapporti valgono di più del gioco" – ha detto Shaila Gatta – "Ti chiedo scusa, sei una donna più grande di me, ti rispetto". "Siete furbi, ma anche poco umili. Ma questa cosa la capirete con il tempo. A volte non vi rendete conto che avete da apprendere molto. Siete arrivati in questo contesto, tu hai fatto qualcosa in tv, ma ne avete di strada da fare prima di capire come si fa la tv e come entrare nelle case degli italiani", ha concluso la Orlando. Le due concorrenti si sono dette felici di essersi confrontate, ma non hanno trovato un punto per mettere fine alla loro querelle.