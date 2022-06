Il Sindaco mette tutto il paese a dieta, “basta tagliatelle e insaccati”: l’esperimento televisivo A San Leo, in provincia di Rimini, si mangia proprio bene, al punto che il sindaco ha deciso di mettere l’intero paese a dieta. Sono le premesse del nuovo format in onda l’8 e il 12 giugno alle 21.25 sul Nove.

A San Leo, in provincia di Rimini, si mangia proprio bene. Un centinaio sono gli abitanti di questo borgo medievale, dove la vita si gode a morsi lenti e goduriosi, tra tagliatelle e prosciutto, innaffiati dal Sangiovese. Tutto è irrinunciabile, al punto che sono tutti un po' fuori forma. Fino a quando il sindaco del paese Leonardo Bindi non prende la decisione più drastica possibile: mettere Un paese a dieta. Parte da queste premesse l'innovativo format in onda l'8 e il 12 giugno alle 21.25 sul Nove e disponibile in streaming su Discovery+

Il cast di Un paese a dieta

"Un paese a dieta" si preannuncia innovativo. Il format, già disponibile in streaming sulla piattaforma in abbonamento Discovery+, farà il suo esordio in chiaro su Nove, emittente del gruppo Warner Bros. Discovery l'8 e il 12 giugno alle 21.25. Il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, sarà aiutato da una serie di professionisti nella sua impresa: in questo programma della durata di 70 minuti per ciascuna delle due puntate ci saranno lo chef Roberto Valbuzzi, il campione sportivo Amaurys Perez e la specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica, Carla Lertola. La voce narrante di questa grande avventura è del comico Gene Gnocchi.

Leonardo Bindi, Carla Lertola e Amaurys Perez

L'obiettivo finale: più forti e più sani

L'obiettivo di questo programma, un esperimento sociale che raccontando la realtà si trasforma in commedia corale, è far conoscere il paese e i suoi abitanti con l'obiettivo poi di mostrare il percorso di questi personaggi che alla fine si scopriranno – dopo tante fatiche – più forti ma soprattutto più sani. L'obiettivo della dieta "di paese" è di 500 kg in 100 giorni. "Un paese a dieta" è prodotto da FTM Entertainment per Warner Bros. Discovery. Il format è già disponibile in streaming su discovery+ dal 1° giugno e sarà trasmesso in chiaro l'8 e il 12 giugno alle 21.25 sul Nove.