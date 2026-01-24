Simona Ventura condurrà il San Marino Song Contest 2026

La conduttrice, al primo impegno dopo la conduzione del Grande Fratello, eredita l’evento da Francesco Facchinetti e Flora Canto, che lo avevano presentato lo scorso anno.

San Marino RTV ha annunciato che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026, il concorso musicale che selezionerà l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026. La finale è prevista per il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e sarà trasmessa in diretta sul canale 550 dell’emittente di Stato.

Simona Ventura al San Marino Song Contest dopo il Grande Fratello

Il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, ha ringraziato Mediaset per la deroga concessa, definendo Ventura una vera professionista il cui entusiasmo e coinvolgimento daranno valore aggiunto alla serata. Ventura ha espresso a sua volta grande entusiasmo per il ruolo di conduttrice di un evento che erediterà da Francesco Facchinetti e Flora Canto, alla guida dell'evento lo scorso anno: "Ci divertiremo! Da tempo seguo il San Marino Song Contest e guardandolo ho sempre desiderato presentarlo. Finalmente è arrivato il momento". Ventura torna così alla conduzione dopo l'esperienza del Grande Fratello, condotto da settembre a dicembre del 2025, programma che ha segnato il ritorno a Mediaset della conduttrice dopo diversi anni.

Come funziona il San Marino Song Contest

Il format di quest’anno prevede due semifinali il 3 e il 4 marzo, ciascuna con 20 partecipanti selezionati tramite il percorso “Dreaming San Marino Song Contest”. Alla finale del 6 marzo accederanno 10 concorrenti emergenti e 10 big. Tutte le tre serate saranno trasmesse in diretta su San Marino RTV e su Radio San Marino.

San Marino ha partecipato all'Eurovision Song Contest per 16 volte nella storia, classificandosi in finale solo in quattro occasioni, nel 2014, 2019, 2021 e 2025, quando a portarlo alla serata finale era stato Gabry Ponte con Tutta l'Italia, sigla del Festival di Sanremo 2025 che poi aveva trionfato al San Marino Song Contest. Miglior piazzamento mai ottenuto da San Marino a Eurovision è stato un 19° posto in finale, nel 2019, con la canzone “Say Na Na Na” di Serhat.