Silvia Toffanin stizzita da Diego Dalla Palma a Verissimo: “Avrei voluto mia madre in vita un giorno in più”

Nella puntata di Verissimo oggi, domenica 30 novembre, Diego Dalla Palma è stato ospite di Silvia Toffanin per parlare della sua scelta di porre fine alla sua vita prima della vecchiaia, precisamente prima di arrivare a 80 anni. "Sto bene, non ho alcun male incurabile e non sono stanco di vivere" ha precisato il truccatore e imprenditore. "Voglio morire vivo, non umiliato, stanco, deriso. Perché i vecchi, che alternativa hanno?" ha dichiarato, e le sue parole hanno fatto storcere il naso alla conduttrice che lo ha affrontato.

"Ma non è vero, ho visto mia mamma morire di tumore. Avrei pregato il Signore in ginocchio per tenerla in vita un giorno in più, un'ora in più, un secondo in più. Mia mamma pensava di guarire, povera" ha commentato. "Vuoi che ti dica una cosa che ti rasserena? Vieni più vicino" ha aggiunto Diego Dalla Palma. "No, non c'è niente che tu mi possa dire per rasserenarmi ora" ha risposto la Toffanin, visibilmente irritata. E allora lo stylist ha continuato: "Tua madre è serena, perché ce l'ha fatta". "Non diventare un parroco, perché non è il caso" – ha allora continuato la conduttrice – "La gente potrebbe dire che sei impazzito. Sei venuto qui per raccontare la tua idea di voler porre fine alla tua vita, dicendo che lo vuoi fare veramente". "Sì, me l'hai chiesto e te l'ho detto", la risposta.

Diego Dalla Palma, ospite del talk, ha spiegato di non voler ricorrere al suicidio assistito. "Non voglio nemmeno pensare alla parola suicidio, io ho già programmato di sparire. Non voglio onorificenze, non voglio proclami. Io ho già scelto un posto dove andrò con due professionisti, un avvocato e un notaio", ha spiegato rivelando di aver già programmato i suoi giorni prima di morire. "Voglio qualche mese prima, concedermi la piacevolezza dell'ultimo tempo della vita, in cui se voglio mangiarmi della cioccolata posso farlo senza problemi".