Shaila Gatta nega di avere dato del “fro***” a Lorenzo Spolverato, la Casa del GF schierata contro la coppia Shaila Gatta finisce di nuovo al centro dell’attenzione nella Casa del Grande Fratello. La ballerina ha negato in diretta di avere dato del “fro***” a Lorenzo Spolverato, un’indiscrezione che aveva rivelato Javier Martinez sostenendo glielo avesse detto la donna sotto le coperte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Shaila Gatta è finita di nuovo al centro dell’attenzione nella Casa del Grande Fratello. La prima parte della puntata di lunedì 4 novembre si è concentrata proprio sul rapporto tra la ballerina e Lorenzo Spolverato e sul triangolo ormai sfumato con Javier Martinez. Proprio il pallavolista ha messo Shaila in difficoltà in più di un’occasione. In un primo momento, aveva rivelato gli insulti che la donna avrebbe rivolto ad Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti, un momento che aveva spinto Shaila a giustificarsi buttandola sul fatto di essere campana. Più grave, invece, il termine con il quale la donna a avrebbe apostrofato Lorenzo Spolverato.

Il temine omofobo utilizzato contro Lorenzo Spolverato

Javier, in un altro momento nella Casa, aveva raccontato a Maria Vittoria e Amanda che Shaila avrebbe utilizzato un termine omofobo per descrivere Lorenzo. “Fro***” sarebbe il termine utilizzato dalla donna, almeno stando a quanto ha raccontato Javier. In diretta, però, Shaila ha negato di essersi espressa in questi termini. "Ho tanti amici gay sia nella danza che nello spettacolo. Non utilizzerei mai un termine omofobo”, si è difesa. Javier, però, è rimasto fermo sulla sua posizione, convinto di quanto sostiene di avere sentito.

Shaila Gatta: “Avevo già detto a Lorenzo che pensavo fosse gay”

Di fronte a quella parentesi scomoda, Shaila ha però ammesso di avere manifestato già in precedenza a Lorenzo i suoi dubbi a proposito della sua sessualità. “Gliene ho parlato io stesso, puoi stare serena”, ha risposto a Javier, per metterlo a tacere. A intervenire sulla questione anche Luca Calvani che da tempo vive apertamente la sua omosessualità. “Mi spiace perché si tratta di un termine che non vorrei utilizzasse Shaila che è una donna che stimo”, ha spiegato l’attore. La ballerina, però, ha continuato a negare di avere utilizzato quel linguaggio. Quanto ai termini “zocc***” e “diavolo” – indirizzato in questo caso a Javier – si è giustificata spiegando che farebbero parte del suo gergo. In disaccordo il conduttore Alfonso Signorini: “Non dire che sono termini che si usano a Napoli perché non è vero”.