Shaila Gatta dà della zocc*** ad Amanda Lecciso, poi si scusa: “Per noi napoletani è intercalare” Shaila Gatta si è scusata con Amanda Lecciso per il termine che ha usato nei suoi confronti nella casa del Grande Fratello. L’ex velina, però, ha provato a giustificarsi: “Sono napoletana a volte la mia cultura mi porta a essere verace”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Non c'è pace per Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Al duro confronto con Javier Martinez si aggiunge anche quello con Amanda Lecciso. Quest'ultima, infatti, si è sentita offesa per l'appellativo affibbiatole dall'ex velina. Nel momento di scusarsi, però, Shaila Gatta ha sostenuto di non ricordare di aver detto una cosa del genere, giustificandosi così: "Noi napoletani usiamo questi termini come rafforzativi, in modo colloquiale".

Cosa è successo tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso

Stando a quanto raccontato da Javier Martinez, Shaila Gatta avrebbe definito "zocc***" sia Maria Vittoria Minghetti che Amanda Lecciso. Il termine ha mandato su tutte le furie il chirurgo romano che, sfogandosi con Jessica Morlacchi, diceva: "Shaila parla come un libro stampato, è tutta finta dalla prima all'ultima parola, fa tanto la paladina delle donne e poi dà della zocc*** a un'altra donna".

Anche Amanda Lecciso si è detta irritata per l'appellativo. Nel momento del confronto, però, Shaila Gatta ha cercato di giustificarsi. "Sono napoletana a volte la mia cultura mi porta a essere verace. Noi napoletani usiamo delle cose colloquiali, come si dice.. dei rafforzativi. Non è proprio un rafforzativo. È come dire ‘stronza' o ‘scema' – ha spiegato l'ex velina – Non lo so. Ti giuro che non ricordo se l'ho detto, non so se ho usato questa parola, altrimenti te lo direi. Chiederò un video per capire se ho detto questa parola. Se l'ho detta, eventualmente, ti chiedo scusa adesso. Sappi che non è per offenderti. Ti ripeto noi napoletani usiamo dei rafforzativi colloquiali".

Amanda Lecciso accetta le scuse di Shaila Gatta ma non le crede

Amanda Lecciso si è mostrata propensa a perdonare Shaila Gatta: "Queste scuse le accetto perché le sento più vere". Su una cosa, però, non riesce a lasciar correre: "Se mi dici di non ricordare di averlo detto, però, rimango un po' così".