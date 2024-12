video suggerito

Shaila Gatta dopo le accuse di Zeudi a Emanuele: “Pericolosa, io ho vissuto davvero la violazione del corpo” Shaila Gatta sembrerebbe non avere creduto alle accuse rivolte da Zeudi Di Palma a Emanuele Fiori al Grande Fratello. L’ex velina, dopo avere definito la coinquilina “pericolosa”, è tornata a parlare delle presunte molestie subite: “Io ho vissuto davvero la violazione del corpo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha messo in discussione Zeudi Di Palma per le accuse rivolte a Emanuele Fiori. L’ex Miss Italia ha accusato il coinquilino di avere allungato le mani sotto le coperte, un’accusa che ha fatto rapidamente il giro della Casa diventando il caso del giorno, nonostante i tentativi della regia di evitare di inquadrare i concorrenti mentre parlavano della quesitone.

Shaila Gatta non crede a Zeudi Di Palma

A non credere a Zeudi è stata Shaila Gatta che, parlando con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso, ha apertamente lasciato intendere di ritenere pericoloso l’atteggiamento della coinquilina e, in particolare, ha alluso al fatto che la giovane avrebbe fatto con eccessiva leggerezza accuse molto pesanti. “Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo, ormai è un attimo qui. Devi stare attenta a quello che dici e come parli con lei, per qualsiasi cosa. Lei è rimasta male di alcuni pareri di alcuni coinquilini? Io dopo quella cosa ieri le sono andata vicino e le ho detto che io da sempre sono una che appoggia le donne e questo lo sapete tutti. Però non è che a prescindere si appoggiano le persone punto e basta, solo per il loro genere. C’è bisogno di capire le cose come sono andate e come vanno”, ha dichiarato Shaila, per niente convinta dal racconto di Zeudi.

Shaila Gatta allude nuovamente alle presunte molestie subite

Subito dopo, Shaila ha alluso nuovamente alle presunte molestie subite fuori dalla Casa: “Le ho detto ‘io fuori da qui ho vissuto veramente la violazione del mio corpo ed è stato un processo molto lungo e doloroso perché…”. Una frase stoppata dalla regia che ha immediatamente cambiato inquadratura. Ma già pochi giorni fa, Shaila aveva alluso a episodi dello stesso tipo. Parlando con Lorenzo Spolverato dell’ingresso della madre nella Casa, l’ex velina aveva detto: “Ci sono cose che nemmeno lei sa. Uomini di sessant’anni che mi volevano portare a letto e che mi obbligavano. E lei non sa tutto questo. Non le ho detto nulla per proteggerla. Però non sa le cose brutte che io ho passato”.