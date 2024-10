video suggerito

Shaila Gatta al GF ci ripensa e torna da Javier Martinez, lui a Lorenzo Spolverato: “Non cambio idea” Al Grande Fratello le dinamiche tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez continuano a tenere banco. L’ex velina, dopo il confronto con il pallavolista argentino, sembra intenzionata ad un riavvicinamento con lui: “Sono stata stupida, mi fa bollire il sangue”. Javier, però, confessa al “rivale in amore” Lorenzo Spolverato le sue perplessità sull’atteggiamento della ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Che tra Javier Martinez, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato le dinamiche non siano chiare è cosa nota. Il triangolo amoroso tra loro sta tenendo banco da diverso tempo all'interno della Casa del Grande Fratello. In molti hanno notato le posizioni ondivaghe dell'ex velina di Striscia la notizia, prima vicina all'uno poi all'altro. E se dopo il confronto con Javier Martinez e la confessione di Gatta ("Mi fa effetto, sono proprio una stupida") le cose tra i due sembravano risolte, in realtà il pallavolista argentino sembrerebbe stanco dei suoi continui cambi d'opinione.

Il confronto tra Javier Martinez e Shaila Gatta

Javier Martinez si è ritagliato un momento per chiarire la situazione con Shaila Gatta. "Ti stavo evitando e lo hai notato. Ho provato a guardarti con altri occhi ma non ci riesco, è una cosa più forte di me. Se ti guardo mi fa un effetto strano. Non ti toglierò mai il saluto né ti mancherei di rispetto" assicura il pallavolista. La confessione ha fatto breccia nel cuore dell'ex velina che si è scusata per non averlo capito, aggiungendo: "Se vuoi allontanarmi puoi farlo".

Shaila Gatta su Javier Martinez: "Mi fa sesso"

Il confronto con Javier Martinez ha colpito Shaila Gatta, intenzionata a voler tornare sui suoi passi. "Mi fa effetto, sono stata proprio una stupida. Mi fa bollire il sangue, mi fa sesso. Lui è stato carinissimo – confessa a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere – Mi ha detto che non riesce a vedermi con occhi diversi. Domani sarò carina, gli porterò una tisana, qualcosa. Che bello, mi piace! Io avevo bisogno di tutta questa confusione per capire".

Lo sfogo di Javier Martinez su Shaila Gatta

I continui tira e molla con Shaila Gatta sembrano, però, aver raffreddato Javier Martinez. Il concorrente è stanco del comportamento della ragazza e ammette: "Non fa bene a me, io mi voglio bene. C'è confusione nel parlare. Uno deve anche scendere con i piedi per terra ed essere consapevole di quello che vede, di quello che succede".

Una conferma della sua posizione sembra arrivare anche con la reazione per l'aereo di coppia dedicato a lui e Shaila Gatta. Quando quest'ultima fa riferimento alla necessità che i sentimenti e i rapporti debbano svilupparsi lentamente, lui replica laconico "Ho i miei dubbi".

Javier Martinez a Lorenzo Spolverato: "Lei non vuole né me né te", interviene Jessica Morlacchi

Javier Martinez aveva espresso perplessità sull'atteggiamento assunto da Shaila Gatta anche con Lorenzo Spolverato. Al suo "rivale in amore" ammetteva: "Shaila non vuole né me né te, è più attratta da te, ma qua dentro non c'è nessuno che le fa davvero girare la testa". Jessica Morlacchi aveva condiviso il parere del pallavolista: "Quando una persona ti piace non capisci più nulla, non ti comporti così. Non succede questo".

Javier Martinez e Lorenzo Spolverato parlano di Shaila Gatta

Fedeli al proverbio "Mal comune, mezzo gaudio", Javier Martinez e Lorenzo Spolverato riescono a mettere da parte i turbamenti emotivi facendo ironia sulla situazione con Shaila Gatta. I due, infatti, in merito alla vicenda amorosa si lasciano andare a frasi allusive riferite alla concorrente. "Dopo un po' il sugo si può anche bruciare" sostiene Javier. E la domanda di Lorenzo "Si è bruciato?" ottiene una "sì" come risposta.

Con Lorenzo Spolverato, poi, Martinez mette in chiaro di voler mantenere la linea dura: "Io rimango della mia posizione".