video suggerito

Shaila e Lorenzo si chiudono in lavanderia al GF, prima il bacio poi la mano sulle parti intime: “Qui è un casino” Dopo la passione scoppiata al Grande Fratello spagnolo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non si nascondono più e nella casa più spiata d’Italia si lasciano andare ad abbracci e baci hot. Sui social, i filmati vanno virali e impazza l’ironia degli utenti: “Pensavo di aver aperto un’altra piattaforma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il rientro dal Grande Fratello spagnolo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono usciti allo scoperto anche nella casa che da oltre un mese condividono con gli altri concorrenti del reality. L'accoglienza, però, non è stata delle migliori, soprattutto da parte di Javier Martinez, che ha accusato l'ex velina di Striscia La Notizia di essere stata incoerente e poco chiara nei suoi confronti. L'opinione degli altri, però, non sembra aver frenato la passione della neo coppia e i due nelle ultime ore si sono scambiati abbracci e baci appassionati. I filmati sono diventati subito virali sui social, suscitando commenti ironici da parte degli utenti.

Il bacio hot in lavanderia tra Shaila e Lorenzo

Una volta rientrati da Madrid, nella puntata di lunedì 28 ottobre i due avevano confessato agli altri inquilini di essersi innamorati, ricevendo critiche da molti di loro. Javier Martinez su tutti, che ha accusato Shaila di aver giocato con i suoi sentimenti: "Lei non è stata sincera. Quello che faceva sotto le coperte era quello che mi interessava. Se fuori voleva fare il suo teatrino era perché voleva visibilità. Baciarmi in quel modo sotto le coperte mi faceva capire che fosse sincera solo con me", aveva detto il ragazzo. Se da un lato, però, le accuse sembrano aver turbato la diretta interessata, che nelle ultime ore si è lasciata andare a un lungo sfogo con Lorenzo, dall'altro la loro passione non sembra trovar freno. Nella lavanderia della casa, i due si sono scambiati abbracci e baci appassionati e, a un certo punto, lei gli ha anche toccato giocosamente le parti intime. I filmati, virali sui social, hanno suscitato l'ironia degli utenti: "Pensavo di aver aperto un'altra piattaforma", uno dei commenti ricorrenti.

Durante il bacio, Spolverato le ha confessato di non riuscire a trattenersi: "Che casino, non ce la faccio". "Tu sei un casino", la risposta della napoletana. Prima della partenza per la Spagna, Lorenzo e Shaila si erano avvicinati rispettivamente a Helena Prestes e Javier Martinez. Ed è proprio con quest'ultimo che il milanese ha avuto un confronto: "Non si gioca con i sentimenti di una persona, mi dà fastidio quello che ha fatto con me. Mi dà fastidio che quando abbracciava me pensava a te", ha detto Javier. "Capisco la tua delusione, fossi stato al tuo posto avrei avuto la stessa reazione", ha risposto Lorenzo.

Shaila Gatta in lacrime dopo le discussioni con gli altri concorrenti

Per Shaila, ad ogni modo, il rientro nella casa del Grande Fratello non è stato semplice e nelle ultime ore, dopo aver discusso con alcuni concorrenti, si è lasciata andare ad uno lungo sfogo con Lorenzo: "Non voglio che le mie cose ti turbino, tu hai i tuoi amici, è giusto che tu vada d'accordo con le persone con cui io non vado d'accordo. Sento cattiverie, mi viene da piangere, tutto questo mi fa stare male", ha confessato in lacrime. Successivamente, la napoletana ha spiegato alla nuova fiamma di non voler compromettere il suo percorso nella casa: "Non voglio metterti nei guai, non voglio che ti esponga a causa mia, anche se fossimo fidanzati da tre mesi siamo due persone distinte".