Serale Amici 24, le anticipazioni: tre allievi in finale e gli altri al ballottaggio

A cura di Ilaria Costabile

Giovedì 8 maggio è stata registrata l'ottava puntata del Serale di Amici 2024/2025, ovvero la semifinale, che andrà in onda sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, durante la puntata sono stati decretati i tre allievi che hanno avuto direttamente accesso alla finale, mentre gli altri dovranno contendersi il posto con un ballottaggi. Attenzione, nell'articolo ci sono spoiler.

Anticipazioni Amici 24, il nome del primo finalista

La prima manche della puntata si apre con il boccino vinto dalla squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, ma arriva la prima notizia importante della serata: Francesco è il primo finalista per volere, unanime, dei tre giudici. La gara, però, continua e il ballerino si sfida con Daniele, vincendo la prima sfida. La seconda sfida vede TrigNo contro Antonia: lei canta Napul'è e vince la sfida. Nell'ultima parte della prima manche, Antonia si sfida nuovamente con TrigNo, accompagnato da Nicolò ed è a loro che va la vittoria.

Nella seconda manche un'allieva accede alla finale

Ad aprire la seconda manche della puntata è la squadra di Zerbi-Celentano, dopo aver conquistato il boccino. La prima sfida è tra Alessia che balla una rumba sulle note di Show must go on contro Nicolò, ma a vincere è la ballerina. È il momento di un altro ballo, un tango che Alessia balla con Mattia, sfidandosi con TrigNo, ma è ancora una volta lei a vincere, portando la sua squadra alla vittoria. I giudici concordano nel nominare Alessia seconda finalista.

Chi sono gli allievi al ballottaggio

Nella terza manche della serata Daniele si sfida con TrigNO, vincendo la sfida. Il ballerino si sfida anche con Nicolò e conquista un'altra vittoria. Intanto, poiché Amadeus ha votato Antonia, saranno proprio loro due a sfidarsi con Daniele che balla Falling. Antonia canta New York, ed è in questo momento che il ragazzo ammette di aver paura di lasciare tutto ad un passo dalla finale. Ma sarà proprio lui a vincere la sfida con Antonia, per cui è Daniele il terzo finalista. Restano quindi in tre a giocarsi un posto in finale e sono TrigNo che canta D'amore non si muore, Nicolò che canta Un'ora di follia e infine Antonia con Relax. Prima di esibirsi, TrigNo ha anche chiesto a Maria De Filippi quanti fossero i posti disponibili per la finale, ma non ha ricevuto risposta.