Serale Amici 24, le anticipazioni: due eliminazioni e gli ospiti della settima puntata del 3 maggio

Le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 2025, che andrà in onda sabato 3 maggio, diffuse da Amici News e SuperGuida Tv.

A cura di Sara Leombruno

Giovedì 1 maggio è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici 2024/2025, che andrà in onda sabato 3 maggio e che precede la semifinale. L'appuntamento è alle 21.30 su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. In giuria i tre giudici Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus. Secondo le anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, ci saranno due eliminazioni tra gli allievi ancora in gara. La prima, è quella che era rimasta sospesa dalla puntata precedente tra Chiara e TrigNo. Ecco chi saranno gli ospiti e tutto quello che accadrà. Attenzione, nell'articolo ci sono spoiler.

Le anticipazioni del Serale di Amici 2025: chi è stato eliminato

La settima puntata del Serale di Amici 24, stando alle anticipazioni, si aprirà con il verdetto dell'eliminazione rimasta sospesa dalla puntata precedente, visto che Malgioglio si era rifiutato di votare, rimandando la decisione di una settimana. Il verdetto vede Chiara come prima eliminata, a cui Maria De Filippi propone di lavorare come professionista ad Amici già dal prossimo settembre. Alla ballerina viene inoltre offerta una borsa di studio e due contratti, di cui uno a Pechino come solista.

A quel punto, cominciano le manche. Nella prima manche, prendono il boccino i Petti-Lo e vincono anche la partita. Al ballottaggio vanno gli allievi del team Zerbi-Cele. Jacopo Sol è il primo eliminato provvisorio. Nella seconda manche, per il boccino si sfidano Antonia e Francesco e vince Antonia che regala così il boccino agli Zerbi-Cele, che stavolta vincono. Il secondo eliminato provvisorio è Francesco dopo aver perso contro TrigNO. Nella terza manche, vincono i Petti-Lo. Al ballottaggio vanno Alessia e Antonia e alla fine Alessia è la terza eliminata provvisoria. Francesco si salva per primo e quindi sarà uno tra Alessia e Jacopo Sol a dover abbandonare il talent. Spazio anche al guanto di sfida tra prof, vinto da Lorella Cuccarini.

Gli ospiti della sesta puntata di Amici 24

Ospite in studio, stando alle anticipazioni, Michele Bravi che canta il brano che fa da colonna sonora al cortometraggio con Lino Banfi, Fedez e Clara per presentare il nuovo singolo dal titoloScelte stupide. Presente anche un ospite comico: Francesco Cicchella che imiterà tanti personaggi famosi, tra cui Gigi D’Alessio, Il Volo e altri.