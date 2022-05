Semifinale Amici: “Dario si è sentito male, Alessandra Celentano lo ha umiliato” Non solo Dario sarebbe stato escluso dalla lista dei finalisti, ma sarebbe stato preso di mira fino all’ultimo da Alessandra Celentano. Accuse pesanti a tal punto che “si è rivolto a Veronica Peparini sostenendo di non riuscire a respirare”.

A cura di Giulia Turco

Dario Schirone preso di mira fino all’ultimo da Alessandra Celentano. Le anticipazioni della semifinale trapelate dal sito Quellochetuttivoglionosapere, raccontano che nel corso della puntata che avrebbe sancito poi l’eliminazione del ballerino, la maestra Celentano lo avrebbe insultato e criticato a tal punto da farlo scoppiare in lacrime durante la registrazione.

La lite Celentano Peparini getta nello sconforto Dario

Nella puntata in onda sabato 7 maggio, Dario sarebbe finito al centro dell’ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, scesa in campo per difenderlo a spada tratta. La lite sarebbe degenerata a tal punto che il ballerino “si è sentito male e si è rivolto alla sua insegnante sostenendo di non riuscire nemmeno a respirare”. Durante la pausa pubblicitaria Sissi, che ha con lui un legame speciale, sarebbe corsa a consolarlo e tranquillizzarlo. Il dibattito sarebbe iniziato al termine delle esibizioni per il guanto di sfida tra Dario e Michele, lanciato dalla Celentano, la quale avrebbe definito pessima la performance dell’allievo del team Pettinelli Peparini.

È l'ennesimo sfogo di Dario

Lo sfogo di Dario arriva dopo una serie di attacchi ripetuti che l’insegnante di classico gli ha riservato durante il suo percorso. Il ballerino è stato spesso accusato di avere atteggiamenti presuntuosi e di non avere la preparazione tecnica per sostenere il palco del serale di Amici. “Non sei in grado di affrontare determinati stili, o meglio di eseguirli con tutti i canoni che la danza di alto livello richiede”, aveva spiegato. Dario era scoppiato in lacrime sfogandosi con i suoi coach già la settimana precedente la semifinale, chiarendo: “Non rifiuto un guanto non per la convinzione di poter vincere, ma perché non voglio buttare l’occasione di studiare una cosa che non faccio tutte le settimane e voglio continuare a migliorarmi”.